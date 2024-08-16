美國、巴西提議重新選舉 委內瑞拉政府和反對派回絕

美國總統拜登今天似乎支持委內瑞拉重新選舉，巴西總統魯拉稍早也有類似的提議，不過委國執政黨和反對派回絕，雙雙宣稱贏得7月28日大選。

路透社報導，魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）建議委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）可以重新舉行一場有國際觀察員參與監督的選舉，以助解決委國政治危機，拜登隨後向媒體談及此事。美國不承認馬杜洛勝選。

拜登被問到是否支持委國重新選舉時，他給予肯定的答案。

國家安全會議（NSC）發言人後來說，拜登「是在講馬杜洛和他的代表未對7月28日大選徹底交代清楚的荒謬」，還說「非常明顯」是委國反對派候選人龔薩雷斯（Edmundo Gonzalez）當選總統。

另一名美國官員說，美方立場未變，且這個區域絕大多數國家都要馬杜洛公布真正的選舉結果並承認事實。

重新選舉是國際社會提出的建議之一，但馬杜洛和反對派到目前為止都不贊成。

馬杜洛駁斥拜登和魯拉的說法，稱美國和巴西選舉也曾出現爭議，但委內瑞拉並未涉入。

馬杜洛在國家電視台上說：「美國想成為委內瑞拉的選舉當局，我絕對反對。」他還說拜登就委內瑞拉內部問題發表干涉主義觀點。

委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria CorinaMachado）也不採納拜登和魯拉的建議。

馬查多今天透過視訊通話告訴阿根廷和智利的記者：「選舉已過，必須讓馬杜洛知道，他留任的代價與日俱增。」

委內瑞拉執政黨官員先前也已排除重新選舉的可能性。