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從各界唱衰到全民沸騰 巴黎奧運大獲成功扳回形象

中央社／ 巴黎15日專電
先前遭各界唱衰的巴黎奧運大獲成功，被外媒盛讚「得金牌」，為法國帶來許多正面的附加效果圖為巴黎奧運開幕式尾聲，艾菲爾鐵塔光芒四射，上演震撼光影秀。中通社
先前遭各界唱衰的巴黎奧運大獲成功，被外媒盛讚「得金牌」，為法國帶來許多正面的附加效果圖為巴黎奧運開幕式尾聲，艾菲爾鐵塔光芒四射，上演震撼光影秀。中通社

先前遭各界唱衰的巴黎奧運大獲成功，被外媒盛讚「得金牌」，為法國帶來許多正面的附加效果，不僅國際經濟吸引力和觀光形象提升，連法國人都意外發現，自己因為奧運而變得更團結、友善了。

巴黎奧運落幕，媒體和輿論開始檢視奧運帶來的效應與評價。奧運開始前，法國因社會衝突、政治動盪，以及對政府執行能力的質疑，讓唱衰聲浪高漲，對順利舉辦幾乎不抱期待。

巴黎奧運在許多方面都被視為高風險賭注，包括史上首次的水上開幕式，以及封閉多處市中心區域交通道路，並把古蹟作為場館等。

然而從令人驚豔的奧運開幕式，到美麗的場館和設計，以及順暢的大眾交通和維安，甚至充滿愉悅能量的氛圍，都讓人不禁讚嘆，豪賭換來豐碩勝利。不含帕運，奧運共賣出950萬張賽事門票，打破1996年亞特蘭大奧運的830萬張。

連之前對奧運幾乎沒有期待的法國人都對比賽本身改觀。4月時民調顯示，法國人對奧運的態度總歸就是「漠不關心」，只有19％的受訪者表示對此感到「驕傲」。

然事後證實，瘋奧運的不只遊客，奧運開幕式在法國的收視率來到破紀錄的83％，2340萬人觀看，之後賽事也熱度不減，這在之前是難以想像的。

根據巴黎人報（Le Parisien）12日公布的奧運後民調，高達89％的受訪者都有在電視上看比賽，67％受訪者認為奧運投射出法國更正面的形象。

另外奧運也為法國人帶來新感受，63％的受訪者表示更想運動；54％受訪者則是感到國家榮譽。巴黎奧運會組織委員會主席艾斯堂格（Tony Estanguet）表示，法國人奧運期間展現出自信、團結、溫暖與好客。這是法國人較少給人的印象，連法國人自己都難以置信。

外媒更是幾乎一致給予巴黎奧運好評。英國經濟學人報導標題稱，「巴黎對奧運令人讚嘆的想像贏得了金牌」。

2028奧運由洛杉磯接棒，洛杉磯時報（Los AngelesTimes）11日寫道，「巴黎奧運以無以倫比的熱忱、恣意的歡樂，以及對美得令人害怕的艾菲爾鐵塔的最後一瞥劃下句點。這意味著，接下來換我們了，糟糕。2028洛杉磯奧運要如何能超越過去2週所見證的？」

紐約時報（The New York Times）更表示，即使深陷始料未及的國會選舉和政治困境，「法國不願妥協的野心造就了16天非凡的奧運」。文章表示，雖然這些問題不會因此解決，「但法國有了新的自信」。

法蘭克福廣訊報（Frankfurter Allgemeine Zeitung）指出，巴黎奧運不僅喚回了觀眾與奧運氛圍，也設立了理想電視製的標準。

儘管奧運仍因不同原因被吐槽，但在該媒體看來算是瑕不掩瑜。「雖然巴黎奧運對運動員而言代表著『不這麼乾淨的水、品質不一的賽道、大雨與糟糕食物...』但某種程度上來說，這也是職業傷害的一種」。

瑞士「時代報」形容巴奧「大獲成功」，但也憂心，乾淨、安全、可靠運輸、微笑警察、友善遊客後，巴黎很快就要回到巴黎人手中，而媒體也將重回政治鬥爭。

奧運期間，原本熙攘吵鬧的巴黎被難得的平靜步調取代。法國新聞廣播電台（France Info）訪問的觀光客都表示遇到的法國人很友善。資源回收也因奧運而強化，遊客都認為巴黎街道比想像中乾淨。

世界報（Le Monde）幽默表示，「奧運讓法國人給自己放了一個假，讓法國不僅是世界上訪客最多的城市，現在還成為最酷的國家之一」。

巴黎奧運 法國

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