瑞典出現較危險M痘病毒株案例 非洲以外首見

中央社／ 斯德哥爾摩15日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）2年內2度宣布M痘（mpox，舊稱猴痘）構成「國際關注公共衛生緊急事件」的隔天，瑞典證實出現第1起感染較危險M痘病毒株的案例，為非洲以外的首例。

M痘可透過密切接觸傳染。在剛果民主共和國（民主剛果）較嚴重的M痘類型擴散至鄰近國家後，世衛昨天宣布公衛緊急事件。

綜合路透社與法新社報導，瑞典公共衛生局長魏格澤爾（Olivia Wigzell）今天在記者會上表示，這名病患是待在M痘疫情大爆發的非洲某地時感染的，他正依循衛生單位的建議接受照料和指示。

瑞典衛生部長福斯梅德（Jakob Forssmed）在記者會上指出，他們也已確認瑞典出現的病例屬於較嚴重的M痘類型，即第一分支（Clade I）病毒。而公共衛生局向法新社證實，此人身上的病毒株即為民主剛果去年9月起大量湧現的Ib分支病毒株。

世衛組織今天表示，歐洲可能很快就會證實出現更多境外移入的M痘第一分支病例。

自今年初以來，民主剛果爆發的M痘疫情已造成548人死亡，國內所有省分皆受到這個病毒影響。

剛果 病毒 衛生局

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非洲M痘疫情擴大，WHO公告為國際公衛緊急事件

1.4萬病例、逾500死 WHO：猴痘列全球公衛緊急狀態

猴痘Q&A：症狀為何？非洲情況？如何遏止？

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