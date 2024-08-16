美部署新長程飛彈 改變南海平衡

美國海軍七月正式承認在印太地區部署射程達四百公里的最新極長程空對空飛彈ＡＩＭ｜一七四Ｂ，專家指出，這可消除共軍的空中打擊範圍優勢。

路透報導，ＡＩＭ｜一七四Ｂ是從雷神公司標準六型地對空飛彈研發而來，如今是美國歷來部署過最長程的同類飛彈。這種飛彈具有三項關鍵優勢，包括射程是次佳選項ＡＩＭ｜一二○的數倍，不需要設立新產線，以及可與澳洲等盟邦戰機相容。

最重要的是，ＡＩＭ｜一七四Ｂ射程大於共軍的霹靂｜十五空對空飛彈，這使得美軍戰機能讓航艦免於威脅的範圍更廣，並能安全打擊「高價值」共軍目標。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，如此一來「美國可確保其航艦群這類重要資產的安全，並對解放軍目標發動長程打擊」。

美國戰機原本可攜的標準長程飛彈ＡＩＭ｜一二○，最大射程只有約一百五十公里，代表戰機必須更接近目標，也讓航艦面臨更大的攻擊危險下。

美國海軍若要回應從印尼東北部延伸到日本本土的所謂第一島鏈內發生的任何類型南海衝突，其操作位置距離對手共軍只有短短幾百公里；若要在共軍入侵台灣時予以支援，距離還要更近。

揭仲指出，ＡＩＭ｜一七四Ｂ改變了態勢，讓共軍的反艦戰機無法打擊到目標，甚至使共軍軍機要攻擊台灣時面臨危險，這也讓美國介入區域重大衝突的可能性提高。