日本自民黨派閥近消滅 總裁選情混沌

過去日本自民黨總裁選舉因派閥之間合縱連橫，大致上可判讀選票流向，但黨內派閥小金庫醜聞曝光後，六個派閥有五個解散，僅剩有五十五名國會議員的麻生派。這次將是自民黨首度派閥幾乎消滅的情況下舉行總裁選舉，選情更加混沌。

日本首相岸田文雄十四日宣布不參加九月的自民黨總裁改選，意味新總裁將成為日本新首相。頃在台灣訪問的自民黨前幹事長石破茂頓時成為熱門人選，這將是他第五度參選總裁，但要出線還有長路要走。

日媒報導，岸田與石破六月廿七日共進晚餐，達成岸田如果尋求連任，石破就不出馬的共識。現在岸田不選，石破勢必參選。

自民黨總裁選舉牽涉到黨內主流與非主流之爭，是赤裸裸的權力鬥爭，岸田「整碗捧去」的作風，讓受到冷落的派系乘機集結。主流派包括前副首相麻生太郎、岸田自己解散的派系、幹事長茂木敏充的派系。表面上，黨中央說要透過政策辯論決定黨的路線和未來領導人，實際上檯面下各派系早已出現各種換票聯盟。

自民黨總裁選舉方式，以上次二○二一年來看，參選者須先獲得廿名黨籍國會議員推薦，之後取得總票數共七六四票（國會議員三八二票加上黨員及黨友票三八二票）的過半數。若首輪沒人過半，第二輪則由首輪前兩名參選，取得四二九票（國會議員三八二票加四十七都道府縣連的四十七票）的過半票數就是贏家。

石破茂面臨的還是老問題，民間聲望高但國會同儕間人緣不佳，前首相菅義偉是否奧援將是關鍵，但目前情勢尚未明朗。政壇耳語，最糟糕的情況是石破知難而退。

菅義偉和其他非主流派系屬意的人選據說是前環境大臣小泉進次郎，小泉是前首相森喜朗也支持的人選。森喜朗已經指示原屬安倍派的政調會前會長萩生田光一，動員支持小泉。已退休的前幹事長二階俊博，據說也支持小泉。

換言之，石破茂想獲得菅義偉的奧援愈來愈難。數位大臣河野太郎曾向麻生表達參選意願，也未獲肯定答覆。