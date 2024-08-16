聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本自民黨派閥近消滅 總裁選情混沌

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導

過去日本自民黨總裁選舉因派閥之間合縱連橫，大致上可判讀選票流向，但黨內派閥小金庫醜聞曝光後，六個派閥有五個解散，僅剩有五十五名國會議員的麻生派。這次將是自民黨首度派閥幾乎消滅的情況下舉行總裁選舉，選情更加混沌。

日本首相岸田文雄十四日宣布不參加九月的自民黨總裁改選，意味新總裁將成為日本新首相。頃在台灣訪問的自民黨前幹事長石破茂頓時成為熱門人選，這將是他第五度參選總裁，但要出線還有長路要走。

日媒報導，岸田與石破六月廿七日共進晚餐，達成岸田如果尋求連任，石破就不出馬的共識。現在岸田不選，石破勢必參選。

自民黨總裁選舉牽涉到黨內主流與非主流之爭，是赤裸裸的權力鬥爭，岸田「整碗捧去」的作風，讓受到冷落的派系乘機集結。主流派包括前副首相麻生太郎、岸田自己解散的派系、幹事長茂木敏充的派系。表面上，黨中央說要透過政策辯論決定黨的路線和未來領導人，實際上檯面下各派系早已出現各種換票聯盟。

自民黨總裁選舉方式，以上次二○二一年來看，參選者須先獲得廿名黨籍國會議員推薦，之後取得總票數共七六四票（國會議員三八二票加上黨員及黨友票三八二票）的過半數。若首輪沒人過半，第二輪則由首輪前兩名參選，取得四二九票（國會議員三八二票加四十七都道府縣連的四十七票）的過半票數就是贏家。

石破茂面臨的還是老問題，民間聲望高但國會同儕間人緣不佳，前首相菅義偉是否奧援將是關鍵，但目前情勢尚未明朗。政壇耳語，最糟糕的情況是石破知難而退。

菅義偉和其他非主流派系屬意的人選據說是前環境大臣小泉進次郎，小泉是前首相森喜朗也支持的人選。森喜朗已經指示原屬安倍派的政調會前會長萩生田光一，動員支持小泉。已退休的前幹事長二階俊博，據說也支持小泉。

換言之，石破茂想獲得菅義偉的奧援愈來愈難。數位大臣河野太郎曾向麻生表達參選意願，也未獲肯定答覆。

日本 自民黨

延伸閱讀

政院鬆口北部缺電 朱立倫：放下意識形態共同面對

岸田不連任／4人選呼聲高 下一任自民黨總裁選戰開打

日本參議員廣瀨惠涉詐領助理費 引咎辭職

日本終戰日 日相岸田文雄向靖國神社獻祭祀費

相關新聞

日二戰投降79周年 日皇深刻反省、岸田避談加害責任

昨日是日本二次世界大戰戰敗投降七十九周年，日皇德仁在日本官方舉辦的追悼儀式上重申對戰禍「深刻反省」等說法；第三度出席追悼...

塔信么女角逐泰國總理

泰國國會定16日選出新總理。以「為泰黨」為首的聯合政府，15日已決議推舉前總理塔信么女貝東塔擔任總理候選人；她若成功當選...

日本自民黨派閥近消滅 總裁選情混沌

過去日本自民黨總裁選舉因派閥之間合縱連橫，大致上可判讀選票流向，但黨內派閥小金庫醜聞曝光後，六個派閥有五個解散，僅剩有五...

美部署新長程飛彈 改變南海平衡

美國海軍七月正式承認在印太地區部署射程達四百公里的最新極長程空對空飛彈ＡＩＭ｜一七四Ｂ，專家指出，這可消除共軍的空中打擊...

教宗特使昨與大陸通話 教廷聲明不見「讚賞6點共識」

教廷新聞室今天證實，教宗的烏克蘭特使祖皮與中國政府歐亞事務特別代表李輝昨天通話。不過針對中國外交部聲稱，教廷讚賞中國為解...

紐西蘭總理欲改組國防部隊 「重置外交政策」專注傳統盟邦

紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）今天表示，將對國防部隊進行改組，並「重置」外交政策，以與傳統盟邦保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。