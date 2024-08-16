塔信么女角逐泰國總理

泰國國會定16日選出新總理。以「為泰黨」為首的聯合政府，15日已決議推舉前總理塔信么女貝東塔擔任總理候選人；她若成功當選，將是家族內第三位總理。

前總理賽塔因任命一名曾入獄的前律師皮奇入閣，違反道德規範，於14日遭憲法法庭解職，而新總理候選人必須是去年國會大選中已向選委會登記成為總理候選人的人選，可能人選包括為泰黨黨魁貝東塔、為泰黨總理候選人猜卡盛、泰自豪黨黨魁及副總理阿努廷及公民力量黨黨魁普拉威。

賽塔遭解職後，一度傳出為泰黨將推舉猜卡盛擔任總理候選人。不過，猜卡盛已高齡75歲，且曾傳出健康疑慮，為泰黨眾議員內部會議15日早上決定，推舉貝東塔擔任總理候選人，黨中央委員會下午也開會，決定為貝東塔背書。

如果貝東塔16日順利當選泰國第31任總理，將是家族中第三位總理。貝東塔的父親塔信和姑姑盈拉，都曾擔任總理，且都被迫流亡海外；塔信去年已回到泰國，他被控貪污罪，目前正在假釋中。

泰國民族報引述不具名的議員消息指出，37歲的貝東塔年輕健康，且猜卡盛擔任檢察總長時，曾在一起和塔信有關的貪污案中，指示公訴檢察官不要起訴時任塔信律師的皮奇。

目前泰國眾議院共有493位眾議員，新總理必須獲得過半票數，也就是247票支持。以賽塔所屬為泰黨為首的11黨聯合政府共有314席。