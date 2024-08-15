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巨震防災預警剛結束...日本神奈川縣傳規模4.4地震 無海嘯威脅

中央社／ 東京15日專電
今天晚上8時20分（台灣時間7時20分）左右，日本神奈川縣觀測到地震規模4.4，神奈川縣中井町觀測到震度4的搖晃。圖為8月8日宮崎強震災情。圖／法新社
今天晚上8時20分（台灣時間7時20分）左右，日本神奈川縣觀測到地震規模4.4，神奈川縣中井町觀測到震度4的搖晃。圖為8月8日宮崎強震災情。圖／法新社

今天晚上8時20分（台灣時間7時20分）左右，日本神奈川縣觀測到地震規模4.4，神奈川縣中井町觀測到震度4的搖晃。這起地震沒有引發海嘯之虞。

日本放送協會（NHK）根據日本氣象廳資訊報導，這起地震震央在神奈川縣西部，地震深度10公里，推估地震規模4.4。

神奈川縣中井町觀測到震度4。神奈川縣的相模原市綠區、平塚市、小田原市、秦野市、厚木市、伊勢原市、大井町、松田町、山北町、愛川町、清原村等震度3。

關東南部及山梨縣、長野縣、靜岡縣廣泛地區觀測到震度2或震度1的搖晃。

JR東海公司表示，受到這起地震影響，東海道新幹線在新橫濱站與熱海站區間北上南下列車於晚間8時20分起暫時停駛，在確認安全性後，8時27分恢復通車。

神奈川縣西部9日發生地震，規模5.3，神奈川縣內觀測到震度5弱搖晃。隨後，日本氣象廳表示，這起地震後的一週之間，可能發生最大震度5弱程度的地震，呼籲民眾提高警覺。

地震 新幹線 日本

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