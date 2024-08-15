二戰結束79週年 日皇連續10年提「深刻反省」：不重蹈戰爭覆轍

今天是日本在第二次世界大戰投降79週年，日皇德仁於日本官方舉辦的追悼儀式上重申「深刻反省」等說法；首相岸田文雄也跟2023年和2022年一樣提及「歷史教訓」。

讀賣新聞報導，日本政府今天於東京都千代田區的日本武道館舉辦「全國戰歿者追悼式」，日皇德仁、皇后雅子、岸田文雄及戰歿者遺族等各界人士，約有4000人列席參加；與會者在今天正午一同默禱。

全國戰歿者追悼式於2020年起因為COVID-19（2019新型冠狀病毒疾病）的防疫措施，沒有全員齊唱國歌，僅由交響樂團演奏，不過今年恢復齊唱國歌。

日皇德仁今天致詞表示，回顧過去深刻反省，懇切地祈願不再重蹈戰爭慘禍覆轍，與國民共同衷心悼念亡於戰禍及在戰場離散的人們，祈願世界和平與日本更進一步發展。

包含平成時代在內，日皇已連續10年於全國戰歿者追悼式提到「深刻反省」。

岸田致詞沿襲去年及前任政府的說法指出，「我國今天的和平與繁榮，建立在戰歿者的寶貴生命與苦難歷史上，我們片刻都不能忘記此事」。

他還說：「絕不重複戰爭的慘禍，我們將超越世代，繼承並貫徹這堅定的誓言。」

全國戰歿者追悼式在往年約有5000名遺族列席參加，2020年起受到COVID-19疫情影響，參加人數大幅減少。日本政府今年目標是把儀式規模恢復到疫情前的水準，不過今年出席人數僅有往年的7成左右。

受到前日相安倍晉三遇刺身亡以及岸田先前遇襲影響，今年追悼儀式的維安規格比照去年，入場前須檢查隨身物品及通過金屬探測器。

在今年的全國戰歿者追悼式，最年長出席者為97歲的北海道民眾長屋昭次，他的胞兄死於戰場；而最年輕的列席者酒井清凪年僅3歲，他是戰歿者的玄孫。

1945年8月15日，日皇裕仁宣布無條件投降，到了9月2日，日本代表重光葵在東京灣內的美軍戰艦密蘇里號（USS Missouri）甲板上簽署「降伏文書」，向同盟國無條件投降。