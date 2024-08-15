吉里巴斯國會選舉 親中總統得票逾80%保住議員席次

吉里巴斯國會選舉初步結果顯示，親中總統以壓倒性優勢保住議員席次。這次選舉主軸高度聚焦民眾對生活成本、海平面上升及與北京關係日趨密切感到擔憂。

法新社報導，吉里巴斯文化暨內政部今天發布的選舉結果指出，現任總統馬茂（Taneti Maamau）以將近83%得票率拿下奧諾托阿（Onotoa）的國會議員席次。

63歲的馬茂獲得選民大力支持，讓他在今年稍晚將舉行的總統選舉居於有利位置，可望延長他已長達近10年的總統任期。

吉里巴斯的總統選舉分3個階段，首先是國會議員選舉的兩輪投票，接著新國會將選出總統候選人，再交由民眾直選。

昨天的國會選舉某種程度上，被視為是對馬茂擁抱北京的政策進行公投。

馬茂2019年與台灣斷交，把希望押在與世界第2大經濟體中國建交，將有助吉里巴斯達成其雄心勃勃的2036年發展目標。

馬茂主要對手、反對派領袖蘭博恩（TessieLambourne）經歷激烈競爭後，今天也以過半數得票率贏得國會議員席次，不必進入第2輪決選。

新國會將於9月13日開議，屆時會選出新議長與總統大選候選人。