接管阿富汗3年...塔利班剝奪140萬女孩受教權 聯合國：整個世代岌岌可危

聯合國教科文組織（UNESCO）今天宣布，自塔利班（Taliban）接管阿富汗以來，至少有140萬名女孩失去接受中學教育的機會，整個世代的未來如今可謂是「岌岌可危」。

法新社報導，塔利班於2021年8月15日接管阿富汗屆滿3年之際，教科文組織發布聲明稱，阿富汗的小學入學率也出現大幅下降，較3年前減少了110萬人。

聲明指出，高等教育的入學率也令人擔憂。從2021年至今，阿富汗的大學生人數銳減53%。

教科文組織表示，「在短短3年裡，塔利班當局幾已徹底抹滅近20年來阿富汗在教育領域的穩定進展，整個世代的未來如今岌岌可危。」

聲明指出，「由於塔利班實施禁令，自2021年以來，至少有140萬名女孩被剝奪接受中等教育的權利」。這個數字較該組織去年4月的統計數據增加了30萬人。

根據UNESCO，目前阿富汗共有近250萬名女孩遭剝奪受教權，占全國學齡女孩的80%。

未獲其他國家承認的塔利班政府對女性施加的限制被聯合國稱為「性別隔離」（gender apartheid）政策。阿富汗也是世界上唯一禁止女孩和婦女進入中學與大學就讀的國家。

教科文組織秘書長阿祖萊（Audrey Azoulay）敦促國際社會持續動員，共同努力推動阿富汗的「學校和大學無條件向女孩與婦女重新開放」。