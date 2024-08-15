紀念馬來亞二戰蒙難人民公祭 大馬華社盼銘記歷史

馬來西亞華人社團今天舉行紀念馬來亞二戰蒙難人民公祭活動，除宣讀祭文默哀外，也希望能夠銘記歷史，提醒戰爭的殘酷和和平的可貴。

日本於1945年8月15日第二次世界大戰中宣布投降，馬來西亞華人社團「吉隆坡廣東義山」（The Association of Kwong Tong Cemetery Management Kuala Lumpur）今天在雪蘭莪華僑機工抗戰殉難紀念碑前舉行公祭儀式，逾百名大馬華人參與，儀式由交通部長陸兆福（Anthony Loke Siew Fook）等代表獻花、宣讀祭文、默哀，並三鞠躬行禮，再移步和平公園。

陸兆福今天在和平公園致詞時表示，二戰是人類最大悲劇，約有7000到8000萬人死亡，包括當時的馬來亞從1941年到1945年間有非常多馬來亞人犧牲，特別包括華人在內，「我們要永遠記得8月15日的這個日子」。

他指出，雖然二戰結束，世界各地仍有很多戰爭與面對戰爭情況，馬來西亞人民須了解並珍惜和平，戰爭只有帶來苦難，戰爭期間沒有經濟發展，導致社會動盪與國家停頓，吉隆坡廣東義山今天舉行公祭活動，目的是提醒現代幸福的人民珍惜和平，也是一項非常重要工作。

吉隆坡廣東義山副主席李振光（Lee Chun Kong）指出，每年8月15日的日本投降當天，華社共同拜祭蒙難者，希望讓蒙難者早日超渡，華社在日本投降79週年之際，抱持著非常痛苦心態追究歷史，訴說歷史真相。

他認為，日本於1941年12月8日從吉蘭丹登陸占領馬來亞後，當時馬來亞的人民過著暗無天日的日子，所受痛苦無人知曉，人民莫名其妙死亡，廣東義山義不容辭為蒙難者建碑，每一個碑的背後都有一個真實故事，如果不親自拜訪很難了解當年被日本占領3年8個月的痛苦。

身為華社代表的李振光說，日本軍人占領馬來亞之後，執行殺光、搶光與燒光策略，時間雖沖淡一切仇恨，但歷史事實不容抹煞，「日本政府欠我們馬來西亞一個公平的道歉」。

電影「五月雪」導演張吉安今天也宣讀馬來亞二戰人民紀念總碑祭文，訴說當時無數無辜生命被戰爭奪去，有年少戰士，也有年邁父母，更有無辜兒童，他們的犧牲非僅個人與家庭巨大損失，也是整個民族的痛楚記憶。

紀念馬來亞二戰蒙難人民公祭系列活動昨晚進行「忠魂」歌舞劇表演，歌舞劇第一幕講述日軍入侵東南亞故事，第二幕訴說愛國的華僑機工故事，第三幕講述日本占據時期殘酷迫害馬來亞人民故事，以及馬來亞人民在戰爭結束後為蒙難、殉難的人民設立紀念碑。

另外，吉隆坡廣東義山也推出「浩氣長存：馬來亞二戰人民蒙難、殉難紀念碑手冊」暨網站，希望緬懷先烈，弘揚和平，團結馬來西亞的文化與精神。吉隆坡廣東義山並慶祝成立129週年會慶暨廣義塔39週年紀念。