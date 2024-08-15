義外長：9月聯大提重建加薩 助巴勒斯坦建國

美國、埃及、卡達今天在卡達舉行新一輪加薩停火協商，牽動中東局勢能否降溫。義大利外長塔加尼表示，他日前向伊朗外長建議，伊朗若真盼望加薩停火，應至少等此輪談判結束，再決定是否向以色列採取軍事行動。

塔加尼另透露，義大利將在9月聯合國大會期間，提出一份重建加薩計畫，義大利將在中東派出一支特遣部隊，與聯合國、阿拉伯週邊國家合作，致力促成巴勒斯坦國家誕生。

塔加尼（Antonio Tajani）接受義大利媒體新聞報（La Stampa）專訪，釐清義大利對中東衝突、俄烏戰爭所持立場。

對於以色列與巴勒斯坦問題，塔加尼重申，義大利支持「兩個民族、兩個國家」方案，義大利不像西班牙等國，直接承認巴勒斯坦國家地位，是因為現在這樣做「改變不了什麼事」，義大利現階段也無意在精神層次，對友邦以色列打一巴掌。

對於烏克蘭打進俄羅斯領土，塔加尼表示，義大利的立場是支持烏克蘭，但義大利沒有與俄羅斯交戰，因此義大利提供烏克蘭的武器僅能用於防禦，不能用在攻擊俄羅斯領土。

塔加尼日前與伊朗代外長巴格瑞卡尼（Ali Bagheri-Kani）通話40分鐘，塔加尼表示，在對話過程中，伊朗自認有權對以色列做出回擊，他則警告「一切都掌握在伊朗手中」，伊朗若真希望加薩停火，就不應在停火協商時發動攻擊，以免破壞和談機會。

塔加尼表示，伊朗外長未正面回應他的建議，但他認為只要有談判就有機會，美國總統拜登（Joe Biden）日前也曾致電義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni），義大利與伊斯蘭國家之間溝通渠道良好，「美方非常信任義大利的對話能力」。

對於義大利將提出的具體解決方案，塔加尼說，在9月聯合國大會期間，他將在七大工業國集團（G7）層級提出一個重建加薩的計劃，不僅涉及人道救援，也包含政治、經濟層面的新局。

塔加尼解釋，義大利將派出一支特遣部隊，在聯合國與週邊阿拉伯國家合作下，致力促成「巴勒斯坦國」誕生；同時美方也已要求義大利，用憲警隊訓練一支巴勒斯坦維安部隊。

塔加尼補充，義大利對話對象只能是巴勒斯坦自治政府，不是武裝組織哈瑪斯（Hamas）。

被問到義大利為何不立刻承認巴勒斯坦建國，塔加尼表示，當哈瑪斯還控制巴勒斯坦多數地區，並聲稱要摧毀以色列時，義大利無法這麼做，「有些國家宣布承認巴勒斯坦國，又改變了什麼?」

烏克蘭日前向俄羅斯領土發動反擊，義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）發言批判，執政聯盟「義大利兄弟黨」（FDI）、「聯盟黨」（Lega）多位成員也不認同。

被問到義大利是否在此事與美國、歐盟不同調，塔加尼否認，他表示義大利政府的底線很清楚，義大利站在烏克蘭這方，但義大利、北約都沒有和俄羅斯交戰，「因此我們絕對不會出兵，義大利提供的武器也不能在烏克蘭境外使用。」

塔加尼說，提供烏克蘭的武器或物資都附帶書面協議，歐盟各國可自行決定武器使用限制，不同用途需要特殊授權，美國已對烏克蘭在境外使用武器開了綠燈，但義大利不同意，烏克蘭清楚並理解義大利的立場。