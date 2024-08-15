「一摸土就出現水疱」二戰結束79週年 日媒：大陸仍有民眾受害於遺化武

今年8月15日是二戰結束79週年。日本TBS電視台報導指出，時至今日中國仍有民眾因當年日軍遺棄的化學武器而受害，有人因此長期臥床、失去工作、或妻離子散。

日本TBS電視台報導，住在黑龍江省齊齊哈爾市的76歲女子于景芝，目前住在一棟公寓，她長年臥床生活，鼻子還插著一根輸送氧氣的管子。

她回憶2003年在剛整完地的自家院子觸摸土壤時，突然感到劇痛，「摸到土壤的那隻手出現水疱，感到無法忍耐的劇痛，甚至呼吸都變得困難」。

當時，她的手忽然變成紫紅色且腫脹，從那時起身體就開始會打顫，且變得全身無力。接受日媒採訪的于景芝一口氣說到這裡時，呼吸忽然變得急促，並說「只要一講話，就會變得非常不舒服」。

滲透進于景芝院子土壤的物質正是日軍79年前遺棄在中國土地的毒氣。

日本於1945年8月15日戰敗並從中國撤軍，但是日軍當時在中國全境丟棄含有毒氣的化武。這些沉睡在中國土地的化武，數十年後偶然在農地或工地等地方被掘出，至今仍殘害當地人的健康。

另一名住在齊齊哈爾市的60歲男子楊樹茂也是受害者。他2003年8月時為整修院子購買土壤，但「腳一觸碰到土壤就腫起來，並出現水疱，且水疱愈來愈大」。

他碰到土壤的右腳疼痛感愈來愈強，到晚上全身出現劇痛，而且還不停地嘔吐。隔天就醫時，被診斷出是「芥子氣（毒氣的一種）中毒」。據稱有好幾個人也因為摸到相同的土壤而送醫。

楊樹茂說：「就像現在的COVID-19一樣，大家開始迴避我，甚至拒絕和我一起泡澡。」他求職時因為被說是「毒氣受害者」因而碰壁，他的妻子也因為他失去收入，精神狀況變得不穩定且離家出走。

他的3個小孩也因為家中經濟陷入困境，繳不出學費被迫中斷學業，現在為避免結婚或就業遭到歧視，仍隱瞞父親是毒氣受害者的事實，並且生活在遠離齊齊哈爾市的地方。

楊樹茂的健康受到毒氣影響惡化而無法工作，他的父母不得不靠拾荒養家。20多年過去，他的腳依然疼痛且又紅又腫。皮膚有如被燒傷般疼痛，影響走路。在疼痛劇烈時，他會意識模糊，偶爾發燒，但他無力負擔醫藥費，只能靠市售的藥物來勉強支撐。

現年43歲的王成也是受害者。他2003年因為工作關係要處理埋在土中的鐵桶時，遭到毒氣侵襲。王成回想：「我當時不知道鐵桶裡裝的內容物，以為是油。氣味很刺鼻，我還以為是油變質了。」

當時鐵桶已腐蝕並出現漏洞。儘管他戴著橡膠手套，但手部仍出現類似燒傷症狀。他感到噁心，眼睛變紅，像喝醉酒一樣頭暈目眩，送醫後才知鐵桶內是毒氣。

他受毒氣影響罹患支氣管炎，稍微走動一下就會氣喘吁吁。由於健康惡化無法工作，被迫與妻子離婚。現在由胞弟提供經濟支援，但他對17歲的兒子感到非常愧疚，因為無法提供更好的生活環境。

中國政府指出，受日軍遺留的毒氣化武所害者有2000人。根據1997年生效的「禁止化學武器公約」（Chemical Weapons Convention），日本有義務回收遺棄的化武。日本政府因此在中國國內建立處理設施，開始挖掘並處理化武，至今已回收9萬多枚，但據稱仍有40多萬枚被埋在地下。

日本政府預計2027年之前銷毀遺棄的化學武器，不過因受COVID-19疫情擴大影響，作業中斷，仍不清楚何時能完成銷毀作業。

受到毒氣影響的受害者多次在日本提起訴訟，要求日本政府賠償。本次接受日本TBS電視台訪問的3人，也是中國政府認定的毒氣受害者，並有參與訴訟。

但日本最高法院2014年判決，不認為日本政府有賠償責任。不過在訴訟之外，日本政府同意向受害者支付3億日圓，這部分已與中國政府達成協議。