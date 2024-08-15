印度獨立紀念日 莫迪重申2047年要成為「已開發國家」

印度今天歡慶獨立78年紀念日，總理莫迪（Narendra Modi）在對全國的演說中，重申2047年要成為已開發國家的決心。

1947年8月15日，印度正式脫離英國統治，成為主權獨立的國家。當天，時任總理的尼赫魯（JawaharlalNehru）在首都新德里的紅堡（Red Fort）升旗，之後歷任總理每年也都遵循此例，讓升旗儀式成為獨立紀念日的傳統。

今天，莫迪先到聖雄甘地（Mahatma Gandhi）墓地獻花，之後到紅堡參加升旗典禮，這次他邀請包括青年、農民、婦女等6000名來賓參加儀式。

莫迪在紅堡檢閱儀隊後，升起了印度的國旗，隨後對全國發表談話。

他表示，憑藉著我們的決心，我們有能力在2047年前成為已開發國家。莫迪提到，印度朝基礎設施現代化邁進了一大步，也應先考量生活的便利性，因印度的年輕人不想慢下腳步，這是印度的黃金世代。

莫迪指出，無論是旅遊、教育、衛生、中小企業、運輸、農業、等部門，都在創立新的現代化系統，希望透過技術整合，在向前發展上能做得更好。

莫迪指出，改革的目的是在讓印度變得更強，而不是要歌功頌德，「我們已經為了窮人、中產階級、被剝削者，確實執行重大改革」。在談到女性安全時，莫迪表示，重點是要讓性侵行為者知道有後果並心生恐懼。

印度有3大全國性重要節日，除了8月15日的印度獨立紀念日，還有1月26日「共和國日」及10月2日甘地誕辰。