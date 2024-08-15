快訊

槍手連開2波…「鴨頭」離開桌遊店遇伏擊十多槍 腹中2槍送醫亡

成大資工首度與台大機械同分！ 升學專家：2類組「選系不選校」

終戰這一天：日本靖國神社為何爭議不休？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

印度獨立紀念日 莫迪重申2047年要成為「已開發國家」

中央社／ 新德里15日專電
印度總理莫迪（Narendra Modi）。路透
印度總理莫迪（Narendra Modi）。路透

印度今天歡慶獨立78年紀念日，總理莫迪（Narendra Modi）在對全國的演說中，重申2047年要成為已開發國家的決心。

1947年8月15日，印度正式脫離英國統治，成為主權獨立的國家。當天，時任總理的尼赫魯（JawaharlalNehru）在首都新德里的紅堡（Red Fort）升旗，之後歷任總理每年也都遵循此例，讓升旗儀式成為獨立紀念日的傳統。

今天，莫迪先到聖雄甘地（Mahatma Gandhi）墓地獻花，之後到紅堡參加升旗典禮，這次他邀請包括青年、農民、婦女等6000名來賓參加儀式。

莫迪在紅堡檢閱儀隊後，升起了印度的國旗，隨後對全國發表談話。

他表示，憑藉著我們的決心，我們有能力在2047年前成為已開發國家。莫迪提到，印度朝基礎設施現代化邁進了一大步，也應先考量生活的便利性，因印度的年輕人不想慢下腳步，這是印度的黃金世代。

莫迪指出，無論是旅遊、教育、衛生、中小企業、運輸、農業、等部門，都在創立新的現代化系統，希望透過技術整合，在向前發展上能做得更好。

莫迪指出，改革的目的是在讓印度變得更強，而不是要歌功頌德，「我們已經為了窮人、中產階級、被剝削者，確實執行重大改革」。在談到女性安全時，莫迪表示，重點是要讓性侵行為者知道有後果並心生恐懼。

印度有3大全國性重要節日，除了8月15日的印度獨立紀念日，還有1月26日「共和國日」及10月2日甘地誕辰。

印度 莫迪 黃金

延伸閱讀

劉揚偉缺席鴻海線上法說會 低調前往印度會莫迪

鴻海最猛Q2 一天賺3.9億 單季與上半年都是三率三升

莫迪會見劉揚偉PO兩人合照 商討鴻海印度投資計畫

劉揚偉缺席鴻海法說會 原來在印度拜會總理莫迪

相關新聞

日本大阪大停電！24.5萬戶受影響 京阪電鐵、JR多班車延誤、取消

日本大阪府15日凌晨驚傳大停電，大阪市和守口市一度有多達24.5萬戶家庭停電，截至當地時間9時許，大部分地區皆已恢復，但...

非洲M痘疫情猖獗 世衛宣布構成國際公衛緊急事件

世界衛生組織（WHO）今天宣布，在非洲升溫的M痘（mpox,舊稱猴痘）疫情現在已構成「國際關注公共衛生緊急事件」。此為世...

法空軍2飆風戰機「空中相撞」！1飛官彈射後尋獲、2飛官搜救中

法媒14日引述官員與軍方說法報導，法國東北部傳出2架飆風（Rafale）戰機空中相撞墜落地面。

射程400km 美在印太部署超遠空對空飛彈 消除中國打擊範圍優勢

美國海軍7月承認在印太地區部署射程達400公里的最新極長程空對空飛彈AIM-174B，是為加強聚焦在區域戰力投射的一環。...

岸田不連任／民調一再破底 黨內逼宮下黯然交棒

日本首相岸田文雄宣布將下台，主要是經濟問題和獻金醜聞讓岸田支持度一再破底，引發黨內逼宮壓力，迫使岸田交棒。

南海海槽地震15日結束警報 日旅宿業者估損失上億日圓

日本氣象廳首次發布「南海海槽地震臨時情報（注意巨大地震）」，將於15日下午5時結束警報。自8日發布以來，雖然未出現重大災...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。