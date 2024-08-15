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尹錫悅提3大統一戰略 南韓社會意識形態分裂加劇

中央社／ 首爾15日專電
南韓總統尹錫悅今天在光復節活動提出統一兩韓的3大願景與3大戰略，強調「兩韓分裂持續就不算完成光復」。圖為美聯社資料照
南韓總統尹錫悅今天在光復節活動提出統一兩韓的3大願景與3大戰略，強調「兩韓分裂持續就不算完成光復」。圖為美聯社資料照

南韓總統尹錫悅今天在光復節活動提出統一兩韓的3大願景與3大戰略，強調「兩韓分裂持續就不算完成光復」；但同時南韓國內意識形態衝突加劇，成為史上最「分裂」的光復節。

尹錫悅今天出席在世宗文化會館舉行的第79週年光復節活動，紀念對日抗戰勝利，他在致詞時提到，「直到朝鮮半島整體成為一個以人民為主的民主統一國家的那天，才是真正完全實現光復」。

面對延續至今的兩韓分裂局勢，尹錫悅提出統一3大願景與3大戰略。3大願景分別是「保障自由安全的幸福國家」、「以創意創新活躍的強大豐饒國家」，以及「助力世紀和平繁榮的國家」。

為了達成這樣的願景，他提出「培養自由的價值觀與能量，以促進自由統一」、「激發北韓人民對自由統一的渴望」、「為自由統一的大韓民國爭取國際支持」等3大戰略，將就此強化各種促進兩韓統一的方案，但也強調必須符合國際秩序與規範，警戒虛假情報煽動與似是而非的論點。

尹錫悅指出，透過許多脫北者的證詞，可確認北韓政權以虛假情報煽動人民的行為，「讓北韓人民認知到自由的價值也是非常重要的工作」，表示將為擴大北韓人民的「獲取情報權」繼續努力，指示建立「北韓人權國際會議」及「北韓自由人權基金」作為後盾，也將為此舉辦國際論壇。

但在努力促進朝鮮半島統一同時，南韓國內的意識形態分裂，可能也是尹錫悅政府當前的難題之一。韓聯社報導指出，由政府主辦的光復節活動，往年都是朝野不分立場、不分派系共同參加，今年是史上第一次出現分開舉行活動的狀況。

為抗議被視為「親日極右人士」的前韓民族福祉財團會長金亨錫獲任獨立紀念館館長，各大獨立運動團體今年決定單獨舉辦光復節紀念儀式，來自最大在野黨共同民主黨、祖國革新黨等多數在野黨也都出席獨立運動團體主辦的活動，出席政府主辦活動的在野黨人士只有改革新黨代表許垠娥。

光復節 北韓 尹錫悅

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