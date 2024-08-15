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日本終戰日 日相岸田文雄向靖國神社獻祭祀費

中央社／ 東京15日專電
日本首相岸田文雄。歐新社
日本首相岸田文雄。歐新社

今天8月15日是日本二戰投降日，日本稱「終戰日」。日本首相岸田文雄以執政黨自民黨總裁（黨主席）身分自費向靖國神社獻上玉串料（祭祀費）。此外，有幾名大臣、國會議員親自前往靖國神社參拜。

日本經濟新聞報導，岸田今天以自民黨總裁身分自費向位於東京九段北的靖國神社獻上玉串料。自民黨總裁特別助理龜岡偉民在代理岸田參拜靖國神社後，向媒體透露上述訊息。

這是日本首相連續12年在8月15日終戰日向靖國神社奉上祭祀費。

日本朝日新聞報導，今天上午，防衛大臣（相當於國防部長）木原稔參拜靖國神社後對媒體表示，「對於犧牲尊貴生命的人士，我前來表達哀悼之誠及尊崇的心意。」木原還自費獻上了玉串料。

在終戰日或這個日子的前後，現任防衛大臣前往靖國神社參拜的案例有2021年8月13日防衛大臣岸信夫、2002年防衛廳（防衛省的前身）長官中谷元。

報導指出，靖國神社合祀著東京審判中被判為「甲級戰犯」的14人，因此中國、韓國對於日本閣僚等參拜靖國神社，認為是對歷史沒反省之意。防衛大臣參拜靖國神社一事，勢必引起中韓的強烈反彈。

經濟再生大臣新藤義孝今天上午也參拜靖國神社。他對媒體表示，自己是前來對為國犧牲奉獻的人士表達尊崇的心意。

此外，自民黨籍眾議員、前環境大臣小泉進次郎及前經濟安全保障大臣小林鷹之今天上午也前往靖國神社參拜。自民黨9月底舉行總裁（黨主席）選舉，小泉、小林在自民黨內屬青壯派議員，被視為岸田的接班人選。

小林今天上午參拜靖國神社後對媒體表示，前來誠摯地向犧牲尊貴性命的英靈獻上哀悼之意。被媒體問及是否出馬參選下個月的自民黨總裁時，他表示，「現在專注於努力提升自己身為政治家的力量。」

由跨黨派國會議員組成的「大家一起參拜靖國神社的國會議員會」成員上午一同參拜靖國神社。

日本經濟 自民黨 靖國神社

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