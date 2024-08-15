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日本大阪大停電！24.5萬戶受影響 京阪電鐵、JR多班車延誤、取消

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
日本大阪府15日凌晨驚傳大停電，大阪市和守口市一度有多達24.5萬戶家庭摸黑。取自X
日本大阪府15日凌晨驚傳大停電，大阪市和守口市一度有多達24.5萬戶家庭摸黑。取自X

日本大阪府15日凌晨驚傳大停電，大阪市和守口市一度有多達24.5萬戶家庭停電，截至當地時間9時許，大部分地區皆已恢復，但受停電影響，京阪電鐵、JR西日本多個區間延誤或取消，目前關西電力輸配電公司正在調查原因。

NHK報導，關西電力輸配電公司指出，15日凌晨4時多，大阪府大阪市大範圍和守口市部分地區停電，一度影響多達24.5萬戶家庭。截至上午8時半左右，大阪市仍有超過8800戶家庭沒來電，但到了上午9時許，大部分區域皆已復電。

警方表示，大阪市和守口市一度至少有140個紅綠燈停擺，只能以手勢指揮交通。目前皆已恢復正常。

受此影響，京阪電鐵從首班車開始，京阪本線從淀屋橋至京橋區間以及中之島線全線一度暫停營運，不過上午8時30分左右已恢復正常運行。

JR西日本的部分列車服務也受到影響，包括大阪環狀線、夢咲線、學研都市線以及大阪東線部分列車出現延誤或取消的情況。

關西電力送配電公司表示，目前仍在調查停電的具體原因。

停電 大阪 日本

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