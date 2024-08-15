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美國哥倫比亞大學校長也請辭！8個月來第4位常春藤校長下台

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國哥倫比亞大學校長莎菲克14日請辭，是8個月來第4位下台的常春藤校長。美聯社
美國哥倫比亞大學校長莎菲克14日請辭，是8個月來第4位下台的常春藤校長。美聯社

因以哈戰爭引起的全美校園反猶太浪潮，多所常春藤名校校長因對校園反猶聲浪不作為飽受外界批評，紛紛下台。繼哈佛、賓州、康乃爾大學後，哥倫比亞大學校長莎菲克（Nemat Shafik）也於14日請辭。

莎菲克14日請辭，此前她在處理校園反猶示威活動時的作為廣受批評，她在寫給哥倫比亞大學社區的一封信中說，「這段時間給我的家人和我們社區的其他人帶來莫大損失。整個夏天，我經過了反思並決定，我現在繼續前進，將能更加幫助哥倫比亞大學克服未來挑戰。」

莎菲克說，之後將於英國政府任職，重拾13個月前接任哥大校長前的職務。

莎菲克的請辭意味著在這波校園反戰示威活動中，8所常春藤聯盟大學中的4所，即耶魯大學、賓州大學、康乃爾大學和哥倫比亞大學，面臨領導層更動的情況，其中康乃爾大學校長波拉克（Martha Pollack）僅稱辭職是個人因素。

反猶 哥倫比亞 校園

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