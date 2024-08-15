快訊

中字號誤闖福建鎮海被共軍開砲 海軍未嚴懲付慘痛代價

何時該擔心自己的打呼聲有害健康？專家曝需留意的打呼類型

行政院前發言人陳宗彥涉酒店業性招待 南檢偵結起訴建從重量刑

法2架飆風戰機空中相撞 3名飛行員1人逃生2人殉職

中央社／ 法國科隆貝萊貝勒14日綜合外電報導
圖為飆風戰機示意圖，非當事戰機。美聯社
圖為飆風戰機示意圖，非當事戰機。美聯社

法國總統馬克宏指出，2架飆風戰機今天在法國東部上空相撞，造成2名飛行員死亡，1名飛行員逃生，為涉及這款尖端軍用飛機的罕見意外事件。

法新社報導，其中1架飆風戰機（Rafale）飛行員在法國東北部撞機後彈跳逃生，當局立即動員搜尋另一架失事戰機失蹤的飛行教官和學員。

馬克宏（Emmanuel Macron）在社群媒體X發文指出：「飆風戰機執行訓練任務時發生空中相撞意外，我們得知校官馬比爾（Sebastien Mabire）和尉官羅倫斯（Matthis Laurens）不幸身亡。」

馬克宏表示：「全國對他們的家人和在聖戴齊（Saint-Dizier）113空軍基地的同袍同表哀悼。」

法國國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）稍早在X發文指出：「其中1名飛行員被發現，他安然無恙。」

法國當局表示，這起發生在法國東北部科隆貝萊貝勒鎮（Colombey-les-Belles）上空的意外，目前尚未查明肇事原因。當地政府指出：「軍方將公布這起意外的肇因。」

「多用途」的超音速飆風戰機，用於追擊敵機、打擊海陸目標、進行偵察，甚至攜帶法國核彈頭，成為法國軍工業的暢銷產品。

科隆貝萊貝勒副鎮長博諾（Patrice Bonneaux）告訴法新社：「我們在午後12時30分左右，聽見巨大聲響。」

他說：「這並非戰機突破音障時常見的音爆，這是一種奇怪的聲響，一種撞擊的聲音。我以為是2架飛機相撞，但我們不相信。」

2007年12月，1架飆風戰機在法國西南部納維克（Neuvic）附近墜毀，調查結論是飛行員迷失方向所致。據信這是飆風戰機首度發生墜毀事故。

法國出售飆風戰機給埃及、印度、希臘、印尼、克羅埃西亞、卡達和阿拉伯聯合大公國。

戰機 法國 馬克宏

延伸閱讀

巴黎奧運魔法結束！馬克宏重回動盪政局 總理難產、國家赤字懸而未解

辦奧運太開心？體育部長激吻馬克宏 連法國總理都看不下去

馬克宏表態挺摩洛哥 支持西撒哈拉自治計畫

巴黎奧運／說服世界「選擇法國」 馬克宏盼藉奧運重拾聲望

相關新聞

政治獻金問題…岸田文雄退出黨魁選舉 日相將換人

日本首相岸田文雄十四日在官邸召開記者會，宣布不參加九月的自民黨總裁選舉，稱「自民黨改變的第一步，也是最直接的一步，就是我...

非洲M痘疫情猖獗 世衛宣布構成國際公衛緊急事件

世界衛生組織（WHO）今天宣布，在非洲升溫的M痘（mpox,舊稱猴痘）疫情現在已構成「國際關注公共衛生緊急事件」。此為世...

法空軍2飆風戰機「空中相撞」！1飛官彈射後尋獲、2飛官搜救中

法媒14日引述官員與軍方說法報導，法國東北部傳出2架飆風（Rafale）戰機空中相撞墜落地面。

美國哥倫比亞大學校長也請辭！8個月來第4位常春藤校長下台

因以哈戰爭引起的全美校園反猶太浪潮，多所常春藤名校校長因對校園反猶聲浪不作為飽受外界批評，紛紛下台。繼哈佛、賓州、康乃爾...

自民黨總裁改選派系各懷鬼胎 石破茂出線難度高

日本首相岸田文雄14日閃電宣布將不參加9月的自民黨總裁改選，意味新總裁將成為日本新首相。頃在台灣訪問的自民黨前幹事長石破...

法2架飆風戰機空中相撞 3名飛行員1人逃生2人殉職

法國總統馬克宏指出，2架飆風戰機今天在法國東部上空相撞，造成2名飛行員死亡，1名飛行員逃生，為涉及這款尖端軍用飛機的罕見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。