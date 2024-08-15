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德國軍事基地疑遭入侵破壞 軍方封鎖數小時調查

中央社／ 法蘭克福14日綜合外電報導

德國國防部表示，距離西部城市科隆（Cologne）不遠的一處德軍基地因疑似發生破壞事件而封鎖了幾個小時進行調查；同時間，一個北約空軍基地也傳出有人企圖非法入侵。

法新社報導，德國國防部發言人考拉茲（ArneCollatz）在柏林記者會中表示，德國聯邦國防軍（Bundeswehr）科隆－瓦恩基地（Cologne-Wahnbase）「疑似遭人非法入侵並動手破壞」，因此封鎖進行調查。

德軍國土防禦司令部（Bundeswehr HomelandDefence Command）在社群媒體X發文表示，飲用水儲存設施附近的圍籬上發現一個洞。

目前尚未找到肇事者，為了以防萬一，正在檢查現場飲用水的水質。德軍國土防禦司令部還說，這座基地已於當天稍晚重新開放。

德國新聞雜誌「明鏡周刊」（Der Spiegel）報導，因為擔心供水「可能受到污染」，已發出通報建議這座基地的士兵和平民不要飲用自來水。

科隆－瓦恩基地位置鄰近科隆－波昂機場（Cologne-Bonn Airport），內有德國武裝部隊多個軍事和民用設施，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）及內閣首長出訪使用的專機也停放於此。

這座基地也是向烏克蘭提供軍事支援的重要樞紐。「明鏡周刊」補充說，烏克蘭士兵在德國接受訓練後，經常從這座基地經波蘭飛回家。

另外，北大西洋公約組織（NATO）在聲明中表示，德國西部城鎮蓋倫基興（Geilenkirchen）的一個北約基地昨晚發生有人企圖非法入侵的事件。

發言人表示，他們攔下一名試圖進入基地的人士，隨後命令這個人離開。發言人並說他們事後已針對基地和內部人員進行「例行性」檢查。

警方正在調查這起事件。

北約 國防部 德國

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