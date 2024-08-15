馬杜洛不公布選舉記錄 委內瑞拉危機難解決

巴西總統魯拉表示，在委內瑞拉總統馬杜洛沒有回答他是否會公布選舉記錄之前，任何解決委內瑞拉危機的提議都無法獲得國際支援。

巴西前外交部長、現任總統府特別顧問阿摩林（Celso Amorim）建議的調解方案中，包括有觀察員出席的新選舉和新的制裁。

巴西環球新聞（GloboNews）政治經濟評論員克魯茲（Valdo Cruz）今天撰文指出，魯拉（Luiz InácioLula da Silva）認同這是可行的解決方案，但如果馬杜洛（Nicolás Maduro）繼續隱瞞選舉記錄，魯拉不相信這些提案會得到國際支援。

根據巴西總統顧問的說法，魯拉已經擺明他可以分析解決危機的提案，但前提是巴西政府將繼續要求馬杜洛政權公布選舉記錄和每個投票箱的數據，「沒有這些記錄，等於接受馬杜洛在沒有證據下贏得選舉」。

克魯茲指出，巴西政府內部已經普遍相信馬杜洛敗選，而敗選的「事實」令任何形式的解決方案複雜化，因為馬杜洛已經擺明不會公布這些記錄，就算現在公布，也因選舉過了這麼久，沒有人會相信。

根據魯拉顧問的說法，現在的趨勢是巴西政府最終不會承認馬杜洛勝選，但不會中斷與鄰國的外交和商業關係。

在這種情況下，最大的問題是馬杜洛的反應：馬杜洛可以採取對尼加拉瓜一樣的態度，驅逐巴西駐委內瑞拉大使奧里維拉（Glivânia Oliveira），屆時，巴西大使館將由商務組長指揮運作。

魯拉和哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）今天通電話，談到委內瑞拉選舉結果受到國際社會質疑後出現的僵局。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Lopez Obrador）13日宣布，將暫停與魯拉和裴卓討論委內瑞拉危機，直到委國最高法院就公布選舉記錄發表立場。

巴西外交消息人士評估，委內瑞拉總統選舉結束後，巴西、墨西哥和哥倫比亞3國發表聯合聲明，要求公布委內瑞拉選舉投票記錄，並透過機關管道尋求解決辦法，如今墨西哥退出尋求解決方案，導致談判破裂。

15日，巴西外交部長維埃拉（Mauro Vieira）將在波哥大與哥倫比亞外交部長穆利優（Luis Murillo）會面，討論委內瑞拉問題並確定聯合戰略的下一個步驟。