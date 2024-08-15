日本自民黨黨主席選戰開打 群雄割據選情混沌

日本首相岸田文雄宣布將卸任，執政黨自由民主黨總裁（黨主席）9月改選。受到小金庫事件影響，自民黨原有6個派閥，目前僅剩下「麻生派」，總裁選戰開打，選票流向難預估，自民黨將進入「群雄割據的戰國時代」。

隨著岸田擔任自民黨總裁任期3年將屆滿，9月底將改選。岸田14日突然宣布放棄連任自民黨總裁，震驚各界。他於2021年9月29日當上第27任自民黨總裁，最大黨的總裁通常在國會被指名為首相，岸田2021年10月4日就任為第100任首相，至今首相在位天數1046天，是戰後歷任首相當中在位天數第8長的首相。

岸田今天宣布放棄連任，誰將是岸田接班人，備受矚目，自民黨將進入「群雄割據的戰國時代」。67歲的自民黨前幹事長石破茂14日在台北受訪時表示，如果能爭取到黨內20人（國會議員）推薦就參選。

被媒體點名的還有61歲的數位大臣河野太郎、68歲的自民黨幹事長（相當於秘書長）茂木敏充、63歲的經濟安全保障大臣高市早苗。此外，自民黨內有人期待43歲的前環境大臣小泉進次郎出馬參選，青壯派國會議員要拱49歲的前經濟安全保障大臣小林鷹之出馬參選。

明年夏天以前，日本將舉行參議院選舉（半數席次改選）、明年10月以前要舉行眾議員選舉，因此自民黨新總裁扛責率黨打參眾議院大選的可能性極大。自民黨內部希望選出「吸票機」型的黨總裁。

自民黨總裁選舉的選舉方式，以2021年的資料來看，出馬參選者須先獲得黨內20人（國會議員）的推薦，之後取得總票數共764票（國會議員382票加上黨員及黨友票382票）的過半。

如果首輪沒人過半的話，第二輪投票則由首輪的得票數多的前兩人參選，取得429票（國會議員382票加上47都道府縣連（地方黨部）票的47票）的過半票數。

歷屆的自民黨總裁選舉因為派閥之間合縱連橫，大致上可判讀選票的流向，但因為黨內派閥小金庫事件曝光後，6個派閥當中有5個解散，僅剩麻生派（志公會，有55名國會議員），9月將是自民黨首度面臨在派閥幾乎消滅的情況下舉行總裁選舉。

在決定解散派閥時，安倍派（清和政策研究會）有96名、岸田派（宏池會）有46名、二階派（志帥會）38名、森山派8名。後來，有些派閥在解散後，國會議員以學習會、交流會的方式集結。

以往，自民黨派閥領袖想當總裁的話，需要擁有勢力，因此有派閥的存在。岸田2021年能當選自民黨總裁，就是在決選投票時，獲得當時前首相安倍晉三所率的最大派閥安倍派很多人支持。麻生太郎2020年在自民黨總裁選舉時，勢力不大的麻生派獲得安倍派的前身町村派的支持才得以當選。

受到小金庫事件影響，自民黨前政調會長萩生田光一等安倍派幹部受到停止黨主管職的處分。原本由自民黨黨前幹事長二階俊博領導的二階派解散後，有些議員集結在前總務大臣武田良太之下運作，但原本二階派重量級議員則採自由態度。唯一存在的派閥是麻生派，因此麻生的發言有影響力。

有日媒報導，岸田之所以放棄連任，主要是他與麻生會談後，得知在總裁選舉中，無法爭取到麻生派的支持。麻生對於岸田在處理「政治資金規正法」的修法、未經協商就解散派閥的作法等極為不滿。

有自民黨的重量級人士指出，現在黨在一片混沌的局面下，或許正可以展現自民黨重生的姿態。也有人指出，如果人民再看到自民黨總裁選舉又是派閥在操作，自民黨很難重生。