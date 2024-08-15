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北韓12月開放外國遊客來訪 為疫情關閉國門已近5年

中央社／ 北京14日綜合外電報導
北韓因COVID-19疫情迄今已關閉國門近5年，將於12月重新開放外國遊客來訪。 （路透）
北韓因COVID-19疫情迄今已關閉國門近5年，將於12月重新開放外國遊客來訪。 （路透）

北韓COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情迄今已關閉國門近5年。兩家位於中國的專門旅行業者今天表示，北韓將於12月重新開放外國遊客來訪。

法新社報導，位於北京的高麗旅行社（KoryoTours）在自家網站指出：「我們已收到當地合作夥伴的確認，三池淵（Samjiyon，北韓地名）的旅遊將於2024年12月正式恢復，而且全國其它地區的旅遊可能也會重啟。」

同樣位於中國的旅行業者KTG Tours則在臉書專頁上指稱，已獲告知「旅客今年冬季將能前往三池淵（白頭山地區）」。

據報導，北韓是在2020年初關閉邊界，以保護國內免於COVID-19疫情衝擊，即便北韓國民多年來也被禁止入境。

COVID-19 北韓 疫情

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