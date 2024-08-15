非洲M痘疫情猖獗 世衛宣布構成國際公衛緊急事件

中央社／ 日內瓦14日綜合外電報導
非洲大陸M痘疫情日益嚴重。 路透
非洲大陸M痘疫情日益嚴重。 路透

世界衛生組織（WHO）今天宣布，在非洲升溫的M痘（mpox,舊稱猴痘）疫情現在已構成「國際關注公共衛生緊急事件」。此為世衛發出的最高級別警示。

法新社報導，世衛秘書長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）在記者會上表示：「今天，緊急委員會召開會議，並且給予我建議，根據委員會的觀點，這情況（M痘疫情）已構成國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）。我已接受這項建議。」

「國際關注公共衛生緊急事件」是世衛所能發出的最高級別警示。身為世衛秘書長的譚德塞能依據專家會議建言，決定是否宣布公衛緊急事件。

M痘以前稱作猴痘，是由感染動物傳播病毒給人類而造成的傳染性疾病，會藉由親密身體接觸在人與人之間傳播。

據報導，M痘疫情目前席捲多個非洲國家，特別是剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo）。非洲疾病管制暨預防中心（Africa CDC）已宣布，M痘疫情為公共衛生緊急事件。

疫情 非洲

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