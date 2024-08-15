觀察站／石破茂五度逐大位 訪台意外成舞台

日本首相岸田宣布不參加下一屆自民黨總裁選舉，意外為正在台灣訪問的眾議員石破茂搭了一個表演的舞台。石破茂多次角逐黨魁，絕對是未來自民黨總裁的潛在人選，我國正巧在此刻邀請到由石破茂率領的「思考日本安全保障議員之會」訪問，或許有運氣成分，但也不失為台日友好的超前布局。

受自民黨政治獻金醜聞所累，岸田民調落至谷底，即使日股創下卅年高點仍無法挽回局面，剩下一個月就要舉行黨魁選舉，岸田的支持度卻仍毫無回升的跡象，讓他主動退出參選行列。遠在台灣訪問的石破茂頓時成了下一屆首相的熱門人選之一，訪團的成果發表記者會，意外成了宣布正式參選的會前會。

記者會上，石破茂嚴肅表情中仍時不時露出一派輕鬆，雙手抱胸招牌動作，頻頻在鏡頭面前微笑，似乎反映了石破壓抑不住地的好心情。岸田主動退出，讓戰局重新盤整，對即將五度挑戰大位的石破，顯然是要緊緊把握的機會。

面對諸多對手，包括數位大臣河野太郎、自民黨幹事長茂木敏充等人，甚至小泉進次郎恐夾帶黨內不小的支持參選，石破的表現堪稱最積極，上周才剛發表新書，這周訪問台灣，連日媒形容他的台灣行是刷了一波存在感。