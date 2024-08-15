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日相將換人／是否協防台灣？石破茂未給答案

聯合報／ 記者陳熙文廖士鋒／台北報導
賴清德總統（右）前天接見「思考日本安全保障議員之會」訪問團，並致贈禮物給自民黨前幹事長石破茂（左）。圖／總統府提供
賴清德總統（右）前天接見「思考日本安全保障議員之會」訪問團，並致贈禮物給自民黨前幹事長石破茂（左）。圖／總統府提供

「思考日本安全保障議員之會」訪問團來台，可能角逐自民黨總裁的眾議員石破茂，日前在賴清德總統接見時表示，現在當務之急就是要防範今日的烏克蘭變成明日的東亞。媒體昨追問，若兩岸爆發衝突，未來的日本首相是否應該表態，甚至協防台灣？石破茂表示，現在希望全力以赴去思考如何避免這個事態的發生；不過，要是兩岸當真爆發衝突，日本應該如何應對，他不好在這邊做出回答。

石破茂表示，這次訪團與台灣各方領導人，針對如何確保地區的安全與穩定，及提升相關的嚇阻力，在各方面做出意見交流，未來希望能夠提高頻率，可能以幾個月一次為單位，在此方面有達成共識。有媒體詢問，自民黨未來在交流上面的最高層級為何，石破茂表示，將會是幹事長以下的層級來台交流。

至於有部分聲音主張日本須立法加強台日關係，石破茂則表示，個人不認為有這個需要，不過也願意對這些主張內容進行討論。他並認為，即使政權輪替，對台基本立場都不會有變化。

日本自民黨前幹事長、眾議院議員石破茂等議員，近日訪台並獲總統賴清德接見，對此大陸外交部表示，已向日方提出嚴正交涉，並強調「日方個別政客應牢記歷史教訓」，恪守一個中國原則和雙方四個政治文件精神，「停止向『台獨』分裂勢力發出錯誤信號」。

日本 石破茂 議員

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