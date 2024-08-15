泰政局動盪／賽塔丟官 保皇派意在警告塔信

泰國憲法法庭十四日判決總理賽塔人事任命違反憲法規定的道德標準，將他解職，泰國再掀動盪。隸屬為泰黨的賽塔只能算是名義上總理，幕後要角是前總理塔信，他長期和泰國保皇派、軍方建制派對立。保守勢力正企圖重新展示他們掌握大權，而對仍抱政治野心的塔信，這次判決堪稱一記警告。

紐約時報十四日報導，塔信據信已和保守派談好，讓他可以在流亡多年後，於去年回到泰國並基本上躲過牢獄之災。但塔信示意胸懷更高政治抱負，保守派便出手表明，在雙方緊張的夥伴關係裡，他們占據上風。

塔信六月已因涉嫌違反泰國嚴苛的冒犯君主罪遭起訴，現在連政治盟友賽塔都遭拔官。

賽塔被判解職，也是因為任命塔信的欽那瓦家族前律師皮奇入閣，引發許多軍方指派的參議員要求憲法法庭裁定他們是否適任。皮奇曾被控在一起爭議土地收購案擔任塔信委任律師，並試圖賄賂法官，在二○○八年被判刑六個月。

賽塔遭勒令解職，令不少預計他能保住大位的政治分析家震驚。批評者認為，這再次顯示建制派常仰賴法院等機構遂行己意，也顯示選舉在泰國有如鬧劇。

民意產生的總理再度被解職，泰國民眾可能更感到幻滅，但此事不太可能激起抗議怒火，畢竟賽塔人氣不高，他能拜相主要是因為去年國會大選後，最大黨前進黨時任黨魁皮塔的總理之路被軍方支持的參議院擋下。

泰國政局近年動盪不斷，讓政府在經濟等迫切議題上更為乏力。賽塔任內頻繁出國，聲稱是刺激觀光和外國投資的必要行動，但也拿不出多少結果，為此備受批評。路透報導引述泰國國立發展管理學院六月調查指出，支持賽塔主政的受訪者從去年十二月約兩成二，跌到不到一成三。