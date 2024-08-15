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政治獻金問題…岸田文雄退出黨魁選舉 日相將換人

聯合報／ 編譯徐榆涵、記者陳熙文／綜合報導
日本首相岸田文雄十四日在東京舉行記者會，宣布不會參加九月自民黨總裁選舉。（歐新社）
日本首相岸田文雄十四日在東京舉行記者會，宣布不會參加九月自民黨總裁選舉。（歐新社）

日本首相岸田文雄十四日在官邸召開記者會，宣布不參加九月的自民黨總裁選舉，稱「自民黨改變的第一步，也是最直接的一步，就是我下台」，岸田將在新黨魁誕生後辭去日本首相職務。正在台灣訪問的自民黨眾議員石破茂在多項民調支持度拔得頭籌，成為下任首相熱門人選；石破茂昨接受媒體訪問時表示，如果有國會議員支持，他非常願意參選。

岸田文雄在記者會上說，「在這次總裁選舉中，有必要向人民堅定表明自民黨將改變。要做到這一點，重要的是進行透明和公開的選舉以及自由和活躍的辯論」。他表示，不參加九月總裁選舉，是表明自民黨將轉變的明顯一步。

岸田細數任內政績，包括提高工資和促進投資以終結持續卅年的通貨緊縮困境，以及在能源政策、國防和外交上取得的巨大成果，他表示為此感到自豪。

他說，由於舊統一教、自民黨派閥和政治獻金問題等，導致公眾對政治不信任，自己有責任回應並防範再次發生。岸田說，「雖然我受到一些批評，特別是在政治獻金問題上，但政治只有在人民信任的情況下才有可能，我做出了這個重大決定，強烈希望推進政治改革，以民為本」。

自民黨岸田派的一名高階成員接受ＮＨＫ採訪時表示，「儘管岸田在外交政策、防衛政策和國內政治方面都有良好紀錄，但由於政治獻金問題，他被迫不角逐連任。這非常不幸，我為他感到難過」。

六十七歲的岸田文雄於二○二一年十月出任自民黨總裁，三年任期將於今年屆滿，受黨內政治獻金醜聞等事件影響，內閣支持度低迷，一直在百分之廿左右低檔徘徊，各項民調都顯示多數民眾希望自民黨總裁換人，黨內逼宮聲音明顯增加，讓岸田決定放棄連任。

執政的自民黨將在九月廿日至廿九日之間舉行總裁選舉投開票，確定日程將由黨內選舉管理委員會廿日開會決定。由於岸田不出馬參選，自民黨總裁選舉後預料將召開臨時國會，選出自民黨新總裁成為首相。

自民黨目前尚未有人正式宣布參選總裁選舉，但日媒已點名包括數位大臣河野太郎、自民黨幹事長茂木敏充，與前幹事長石破茂等多位可能人選。

石破茂正率「思考日本安全保障議員之會」訪問團來台，該訪團昨下午接受媒體訪問。石破茂指出，自民黨的總裁選舉，必須獲得廿位國會議員的支持才能夠參選，如果有人願意和他一起工作，或者推薦他，他當然非常願意參選。

今年六十七歲的石破茂曾離開自民黨又回歸，他曾四度競選自民黨總裁，四次皆落選，其中兩次敗給已故前首相安倍晉三，若本次再選，將是第五度角逐自民黨總裁。

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