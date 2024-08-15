泰總理賽塔遭判違憲 即刻解職

泰國憲法法庭九名大法官十四日以五票對四票判決，總理賽塔任命一名曾入獄的前律師入閣任職違憲，即刻解除其總理職位。賽塔說，尊重法庭決定，很遺憾被認定道德失當而去職，但強調至今秉持正直和誠實履行職務。分析家認為，泰國政局面臨不確定性，下任總理是誰難以斷言，但賽塔的為泰黨很可能繼續領導政府。

路透、美聯社報導，現年六十二歲的房地產大亨賽塔去年八月上任，不到一年就下台，成為十六年來第四名遭泰國憲法法庭解職的總理。賽塔的總理府秘書長彭敏稱，國會將安排十六日開會推選新總理。

此事起因是賽塔四月重組內閣時，任命顧問皮奇擔任總理辦公室部長。但皮奇曾被控向法官行賄，二○○八年因藐視法庭罪坐牢六個月。今年五月，四十名軍方指派的參議員認為賽塔、皮奇違反泰國憲法中關於內閣部長的道德規範，向憲法法庭請願並要求法庭判定兩人是否適任。

皮奇先前已辭職。憲法法庭十四日指稱，皮奇雖已服刑但行為不端正，賽塔對皮奇的過去知情，卻仍指派他入閣，嚴重違背道德標準、有欠誠實，因此判決賽塔去職。

去年國會大選後為泰黨成為眾院第二大黨，但軍方指派的國會議員阻撓最大黨前進黨時任黨魁皮塔出任總理，為賽塔領導聯合政府鋪路。

前進黨上周才因競選時主張改革冒犯君主罪，被憲法法庭認定侵害君主立憲制、違反憲法，因而下令解散。如今賽塔又丟官，凸顯泰國司法機構在政局的角色。

泰國內閣將進入看守狀態。曼谷郵報報導，眾院選出新總理前，副總理普譚將擔任代理總理。

下任總理需在目前四九三名眾議員中獲得二四七席過半支持。目前十一黨共組的聯合政府在眾院掌握三一四席。

路透指出，為泰黨有資格角逐總理的包括前總理暨富豪塔信的女兒貝東塔，和黨內大咖、前司法部長猜卡盛。一名高階黨職說，為泰黨十五日將開會決定總理候選人。

泰國蒲蘭帕大學政治法律學院副院長歐蘭說，目前聯合政府仍很團結，只是短期內信心可能受打擊。