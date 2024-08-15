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日相將換人／黨內逼宮 岸田文雄黯然交棒
日本首相岸田文雄宣布將下台，主要是經濟問題和獻金醜聞讓岸田支持度一再破底，引發黨內逼宮壓力，迫使岸田交棒。
日本經濟新聞、每日新聞等媒體上月的全國民調顯示，岸田的內閣支持率僅略高於百分之廿，是連續十三個月低於百分之卅。在日本，內閣支持率若跌破百分之卅，被視為進入「危險水域」，跌破百分之廿則陷入「下台水域」。岸田近來的支持率無疑徘徊在「下台水域」附近。
日經新聞指出，日本前首相安倍晉三於二○二二年遭暗殺，凶嫌供稱作案動機是不滿安倍與統一教往來，衍生出自民黨內統一教問題，岸田處置不當致使內閣支持率由當年五月的百分之六十六，一路下滑至十二月的百分之卅五。
其次，是減稅效果不彰。岸田內閣於二○二三年九月祭出「定額減稅」方案，但新措施趕不上日幣接連貶值、物價陡升速度，選民感受到通膨壓力，且認為減稅是岸田因應選舉的政策買票，讓岸田民調進一步下滑。
去年十一月自民黨爆發各派系議員違反政治獻金法，將超過認募配額的款項當作回扣且未依法申報，形成議員「小金庫」，醜聞不斷延燒，讓黨內最大派系安倍派和岸田自己的派系相繼宣布解散。
為彌補獻金醜聞，岸田向執政夥伴公民黨讓步，修改政治獻金法強化規範。然而，黨內大老、副總裁麻生太郎反對修法，也不願解散派系，兩人關係生變，自民黨內部開始傳出逼宮聲浪。
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