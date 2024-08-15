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日相將換人／黨內逼宮 岸田文雄黯然交棒

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導
日本首相、執政黨自由民主黨總裁岸田文雄不參選下個月舉行的自民黨總裁選舉，這意味著首相將換人。美聯社
日本首相、執政黨自由民主黨總裁岸田文雄不參選下個月舉行的自民黨總裁選舉，這意味著首相將換人。美聯社

日本首相岸田文雄宣布將下台，主要是經濟問題和獻金醜聞讓岸田支持度一再破底，引發黨內逼宮壓力，迫使岸田交棒。

日本經濟新聞、每日新聞等媒體上月的全國民調顯示，岸田的內閣支持率僅略高於百分之廿，是連續十三個月低於百分之卅。在日本，內閣支持率若跌破百分之卅，被視為進入「危險水域」，跌破百分之廿則陷入「下台水域」。岸田近來的支持率無疑徘徊在「下台水域」附近。

日經新聞指出，日本前首相安倍晉三於二○二二年遭暗殺，凶嫌供稱作案動機是不滿安倍與統一教往來，衍生出自民黨內統一教問題，岸田處置不當致使內閣支持率由當年五月的百分之六十六，一路下滑至十二月的百分之卅五。

其次，是減稅效果不彰。岸田內閣於二○二三年九月祭出「定額減稅」方案，但新措施趕不上日幣接連貶值、物價陡升速度，選民感受到通膨壓力，且認為減稅是岸田因應選舉的政策買票，讓岸田民調進一步下滑。

去年十一月自民黨爆發各派系議員違反政治獻金法，將超過認募配額的款項當作回扣且未依法申報，形成議員「小金庫」，醜聞不斷延燒，讓黨內最大派系安倍派和岸田自己的派系相繼宣布解散。

為彌補獻金醜聞，岸田向執政夥伴公民黨讓步，修改政治獻金法強化規範。然而，黨內大老、副總裁麻生太郎反對修法，也不願解散派系，兩人關係生變，自民黨內部開始傳出逼宮聲浪。

岸田文雄內閣支持度變化 製表／國際中心
岸田文雄內閣支持度變化 製表／國際中心

內閣 日本經濟 自民黨

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