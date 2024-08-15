日相將換人／日媒點名自民黨眾議員 石破茂：非常願意參選

日本首相岸田文雄宣布不角逐自民黨總裁，意味日相將換人。日媒點名可能接棒的熱門人選自民黨眾議員石破茂昨（14）日在台灣接受訪問時表態，若能取得20位議員支持，「我當然非常願意參選」。

石破茂是「思考日本安全保障議員之會」訪問團一員，來台訪賓除了石破茂外，還包括眾議員前原誠司、中谷元、長島昭久、渡邊周、北神圭朗等，來台訪問並於13日拜會賴總統。

外交部昨日安排訪團接受媒體採訪，時值岸田文雄宣布不角逐自民黨總裁，被點名為接班人選之一的石破茂成為焦點。

石破茂說，自民黨的總裁選舉，須獲得20位國會議員支持才能夠參選，他表示，如果有人願意支持或推薦他，當然是非常願意參選。

另外，有關台海若發生軍事衝突，日本新任首相是否會有所表態，並協防台灣，石破茂回應，目前思考方向為全力避免台海衝突發生，但若真發生台海衝突，他認為不好在這邊做出回答。