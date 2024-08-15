震撼彈！日相岸田文雄將下台 宣布不會尋求連任執政黨總裁

日本首相岸田文雄14日投下一顆震撼彈，他在官邸召開記者會，宣布不會在9月尋求連任執政黨自民黨總裁，稱「自民黨改變的第一步，也是最直接的一步，就是我下台」，岸田將在新黨魁誕生後辭去日本首相職務，形同宣告日本首相將換人。

市場策略師認為，從現有的熱門人選來看，將有利日本銀行（央行）推動貨幣政策正常化，但自民黨與國會改選所帶來的不確定性，也可能會讓日銀近期較難調整政策。

岸田細數任內政績，包括提高工資和促進投資，以終結持續30年的通貨緊縮困境，以及在能源政策、國防和外交上取得的巨大成果，稱為此感到自豪。但他也坦承，由於舊統一教、自民黨派閥和政治獻金問題等，出現一系列導致公眾對政治不信任的情況，自己有責任回應並採取措施防範再次發生。

彭博資訊盤點目前有意接任的人選，包括前防衛大臣石破茂、數位大臣河野太郎、自民黨幹事長茂木敏充、經濟安全大臣高市早苗、以及前環境大臣小泉進次郎等，其中石破茂支持提振內需以刺激成長、而非仰賴外國貿易。河野太郎擔心中國大陸崛起，7月敦促日銀升息以支持日圓。高市早苗支持更仰賴核能，對太陽能面板造成的環境損和表達憂慮，2021年支持前首相安倍晉三的超寬鬆貨幣政策立場。她是唯一明確表達支持更寬鬆貨幣政策的可能人選，因此勝選可能壓低日圓。

Rheos Capital Works交易員福江優也指出，石破茂、河野太郎等人，似乎都支持日銀政策正常化，因此外界揣測新任政府可能支持日銀繼續推動政策正常化。SBI證券公司首席債券策略師道家映二認為，岸田是最大聲反對日銀升息的人，但許多下任總裁人選都傾向正常化，因此日銀接下來將能更輕易繼續推動寬鬆策略退場，只不過日銀年底前升息的難度已提高。

野村證券外匯策略師後藤祐二郎表示，外界可能預期茂木敏充和河野太郎的選情升溫，因為兩人都曾在日銀7月決策會議前表示有必要升息，並且矯正弱勢日圓，可能促使投資人買進日圓，但兩人能否勝選又是另一個問題，最近的民調顯示，河野太郎的支持率下滑，茂木敏充的支持率維持低迷。

日本Invesco資產管理公司全球市場策略師木下智夫認為，由於岸田內閣的公共支持度長期低迷，外界可能預期這項人事變革將提振信心，強化推行政策的能力。