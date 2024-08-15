聽新聞
test
0:00 / 0:00

日相將換人／黨內人緣不佳 石破茂接棒路不輕鬆

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導
日本自民黨前幹事長石破茂。路透
日本自民黨前幹事長石破茂。路透

日本首相岸田文雄十四日宣布不參加九月的自民黨總裁選舉。日本經濟新聞等日媒報導，自民黨現任數位大臣河野太郎、前幹事長石破茂、前環境大臣小泉進次郎及經濟安全保障大臣高市早苗等人，是呼聲最高的可能人選。

據日本經濟新聞七月廿六至廿八民調，針對誰是受訪者心中下一任自民黨總裁，曾四度參選的石破茂以百分之廿四位居第一，小泉進次郎則以百分之十五居次，高市早苗則以百分之八位居第三。

不過，同樣問題在自民黨支持者中，石破茂僅拿下百分之廿的支持率，小泉進次郎則是百分之十八，高市早苗則是百分之十三。這顯示黨內人緣不佳成為石破茂的弱點，若沒有前首相菅義偉與自民黨前幹事長二階俊博支持，競選總裁之路恐怕不輕鬆。

儘管高市早苗在民調中位居第三，但自民黨內有部分觀點認為，推選女性角逐總裁為黨立下改革新形象，加上高市為正統安倍路線繼承人，有望自一眾男性脫穎而出。

此外，前首相小泉純一郎之子小泉進次郎，不但民調呼聲高，年僅四十三歲的他能為自民黨吸引年輕選票，成為下任首相熱門人選。不過他在擔任環境大臣期間表現平平，甚至遭爆婚前劈腿，拿政治獻金開房間，成為競選的絆腳石。

另外，曾任外務大臣的自民黨幹事長茂木敏充，六月就明確表態有意出馬。在中國大陸崛起、美日同盟愈發親密的背景下，擁有豐富外交經驗無疑是加分點。至於前防衛大臣、現任數位大臣河野太郎，如果獲得安倍派與麻生派支持，將成為最有力角逐人選。不過，其直率風格與改革立場，是爭取黨內認同最大挑戰。

日本經濟 石破茂 自民黨

延伸閱讀

日本前外長：原擔心賴總統傾向獨立 但他承諾維持兩岸現狀

朱立倫宣布明晚訪美 先到舊金山 再赴休士頓

岸田文雄不再連任自民黨總裁 「小石河」外還有誰能當日本首相？

數據回顧岸田近3年執政 日股走高防衛預算續增

相關新聞

政治獻金問題…岸田文雄退出黨魁選舉 日相將換人

日本首相岸田文雄十四日在官邸召開記者會，宣布不參加九月的自民黨總裁選舉，稱「自民黨改變的第一步，也是最直接的一步，就是我...

日相將換人／黨內人緣不佳 石破茂接棒路不輕鬆

日本首相岸田文雄十四日宣布不參加九月的自民黨總裁選舉。日本經濟新聞等日媒報導，自民黨現任數位大臣河野太郎、前幹事長石破茂...

泰總理賽塔遭判違憲 即刻解職

泰國憲法法庭九名大法官十四日以五票對四票判決，總理賽塔任命一名曾入獄的前律師入閣任職違憲，即刻解除其總理職位。賽塔說，尊...

觀察站／石破茂五度逐大位 訪台意外成舞台

日本首相岸田宣布不參加下一屆自民黨總裁選舉，意外為正在台灣訪問的眾議員石破茂搭了一個表演的舞台。石破茂多次角逐黨魁，絕對...

法空軍2飆風戰機「空中相撞」！1飛官彈射後尋獲、2飛官搜救中

法媒14日引述官員與軍方說法報導，法國東北部傳出2架飆風（Rafale）戰機空中相撞墜落地面。

日相將換人／黨內逼宮 岸田文雄黯然交棒

日本首相岸田文雄宣布將下台，主要是經濟問題和獻金醜聞讓岸田支持度一再破底，引發黨內逼宮壓力，迫使岸田交棒。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。