泰總理被解職政局動盪 股市應聲下挫

泰國憲法法庭14日以5票對4票，裁決總理賽塔（Srettha Thavisin）任命一名曾入獄的前律師入閣任職違憲，因此即刻解除賽塔的總理職位，使泰國陷入新的政局動盪。

賽塔說，尊重法庭決定，很遺憾被認定道德失當而去職，但強調至今秉持正直和誠實履行職務。分析家認為，泰國政局面臨不確定性，下任總理是誰難以斷言，但賽塔所屬的為泰黨很可能繼續領導政府。

消息傳出後，泰國股市大盤SET指數14日一度應聲大跌1.3%，收盤時跌幅收斂至0.4%；曼谷匯市的泰銖兌美元匯率報價，漲幅應聲縮小，終場升值0.6%。

泰股SET指數14日走勢

事情的起因是賽塔在4月底對內閣進行小幅改組，任命他的顧問皮奇（Phichit Chuenban）擔任總理辦公室部長。然而，皮奇在2008年，於一起有爭議的土地收購案中，擔任前總理塔信的代表律師；皮奇當時被控行賄，把200萬泰銖裝在零食盒中送給當時審理案件的法官。儘管皮奇表示不知道盒子裡裝了什麼，但法官認為皮奇應該知道內容物，最後皮奇被判六個月有期徒刑。

憲法法庭指稱，皮奇雖已服刑但行為不端正，但賽塔明知皮奇的過去，卻仍指派他入閣，嚴重違背道德標準、有欠誠實，因此將賽塔去職。

現年62歲的賽塔，擁有美國克萊蒙研究大學商業管理碩士學位，曾是泰國前十大地產開發商之一尚思瑞的總裁和執行長，2023年4月才辭職加入為泰黨，同年8月即接任總理，在位即將屆滿一年就被趕下台，成為近16年來第四名遭泰國憲法法庭去職的總理。賽塔的總理府秘書長彭敏說，國會將安排在16日開會推選新總理。

曼谷郵報報導，在眾院選出新總理前，副總理普譚將擔任代理總理。