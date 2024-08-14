法空軍2飆風戰機「空中相撞」！1飛官彈射後尋獲、2飛官搜救中

法媒14日引述官員與軍方說法報導，法國東北部傳出2架飆風（Rafale）戰機空中相撞墜落地面。

根據世界報跟法新社的報導，法國國防部長勒克努（Sébastien Lecornu）在社群媒體平台「X」發文指出，已經找到其中一位飛官，平安無事。另有網友疑似發布了失事之前的影像。

🇫🇷 Two Dassault Rafale fighters collided in a plane crash in the northeast of the country — French Ministry of Defense



It was reported that one pilot was rescued. 😥#France pic.twitter.com/yXVCkUivnm — Eren 𝕮🇹🇷 (@Eren50855570) 2024年8月14日

法國空軍消息人士告訴世界報，2名飛官在一架雙座式飆風-B戰機上，1名飛官則在單座的飆風-C戰機，已經獲救且安然無恙的飛官是駕駛飆風-C戰機飛官，另一架戰機的搜尋工作正在進行中。三名飛官都是法國籍。

新華社轉述BFMTV的報導指出，一架戰機的飛官在相撞前彈射，第二架戰機上的教官和學員仍下落不明。英國鏡報轉述，有關單位很快就封鎖失事現場，消防局派出33名消防員，還部署了11輛車。一名救援人員向法媒描述的失事現場情況，稱「到處都是殘骸」。

這起事故發生在法國東北部小鎮科隆貝萊貝勒（Colombey-les-Belles）。勒克努表示，兩架戰機來自駐紮在聖迪濟耶（Saint-Dizier）空軍基地的「飆風3/4『阿基坦』過渡中隊」。