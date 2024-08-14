日本首相換人當！料自民黨執政變化不大 維持美日同盟、關注台海和平基調

日本首相、執政黨自由民主黨總裁岸田文雄不參選下個月舉行的自民黨總裁選舉，這意味著首相將換人。儘管首相換人，自民黨執政堅持以美日同盟為基軸的政策、關注台灣海峽和平穩定、實現自由開放印度太平洋的願景不至於改變。

岸田今天在首相官邸（行政中心）宣布不出馬參選下個月舉行的自民黨總裁選舉，震驚日本各界。他於2021年9月29日當上第27任自民黨總裁、10月4日就任為第100任首相。

岸田回顧自己3年來的施政表示，日本持續了30年的通貨緊縮經濟打上休止符，在主張的新資本主義之下，官民合作促成調薪及促進投資，還推動綠色轉型（GX）、能源政策的變革、實施大規模的少子化對策等。

他說，以堅固的美日關係為基礎，藉由七大工業國集團（G7）高峰會的舉辦、出席北大西洋公約組織（NATO）高峰會、在美國大衛營舉行的美日高峰會等，發揮領導力將漸漸呈現分裂的國際社會轉為進行協調。同時，還改善了日韓關係、強化了與「全球南方」（Global South）的關係等，促使外交多角化。

岸田說，自從俄羅斯侵略烏克蘭之後，核武威嚇或動用核武的可能性被提及，身為唯一的戰爭被爆國（遭受過原子彈轟炸），作為和平國家的日本一定要發揮領導力讓世界無核化。

岸田還指出，明年是日韓建交60週年，一定要讓日韓關係更確實正常化。包括基於戰略護衛關係的日中關係以及涵蓋解決日本國民遭綁架的日本與北韓的關係在內，遠親不如近鄰，東北亞的近鄰外交也要推動。

有關修憲，岸田表示，一定要將自衛隊明確載入，有關緊急事態項目載入序文，他已下令在本月底之前整理出討論的內容，以便在眾參議院彙整。

岸田2012年安倍執政時期擔任過外務大臣，2017年還成為日本憲政史上第一位外務大臣身兼防衛大臣的政治人物。他2021年10月當上首相之後，2022年12月內閣會議上通過新版國家安全保障戰略等的「安保3文件」，明載將擁有反擊能力，防衛費的國內生產毛額（GDP）占比倍增為2%。

這堪稱日本安保政策的歷史性轉換，前首相、自民黨副總裁麻生太郎予以肯定說：「安倍內閣做不到的，岸田一年就做到了。」

中國軍事威脅增高、俄羅斯2022年開始侵略烏克蘭，岸田展開戰略性外交。日本作為G7輪值主席國，岸田身為G7輪值主席，2023年5月在廣島舉辦G7高峰會，也邀請烏克蘭總統澤倫斯基出席，讓海內外知道基於法治國際秩序的重要性。

岸田多次言及「今日烏克蘭，明日東亞」，多次在國際會議，包括G7高峰會、美日高峰會、與外國元首的雙邊會談上重申台灣海峽和平穩定的重要性。

上個月28日，美日外交與國防部長2+2會談在東京舉行，指出中國是最大的戰略挑戰，重申台海和平穩定的重要性。會後，召開研議美國藉由「核保護傘」與常規武器防衛日本的「擴大嚇阻」，是美日研議此議題首場部長級會談。

岸田今年4月以國賓身分訪美，4月10日與美國總統拜登（Joe Biden）在白宮舉行會談，美日兩國戰略合作進入新時代。一般認為，美日是劍指中國，不希望「台灣有事」（兩岸衝突）的情況發生，也要因應北韓局勢。

拜登在會談上說：「這3年來，美日夥伴關係已變為真正的全球夥伴關係。這在很大程度上要歸功於岸田首相勇敢無畏的領導。」

拜登表示，美日正在共同採取重大步驟加強防務與安全合作，促使指揮統制結構現代化，正在增強美日部隊的互相操作性和規劃，以利能夠以無縫和有效的方式合作。這是美日同盟建立以來最重大的一次升級。

儘管岸田自認施政有做出一番成果，尤其外交上的成果受到美韓等肯定，但在內政上，包括處理自民黨派系「小金庫」問題、經濟對策等，未獲大多數民眾支持，自民黨內認為他無法率黨打贏下一屆眾議院選舉，因此逼宮聲浪增大。

岸田為何選在今天突然宣布不參選自民黨總裁選舉？有看法指出，表面上理由是為了要讓人民看到新生的自民黨、要負起小金庫事件的責任，實際上是他知道自己即使出馬參選也無法勝選；即使連任成功，也無法率黨打贏眾議院選舉。

美國最新民調顯示，放心把美國經濟交給賀錦麗（Kamala Harris）處理的民眾，比信任川普的人要多，顯示出總統拜登放棄競選11月總統大選連任後，選民觀感出現重大變化。

此事也可能影響到岸田放棄尋求連任。岸田今天表示，希望要參選自民黨總裁選舉者積極自告奮勇舉手（參選），認真展開論戰。選後大家團結在新總裁的領導下，基於政策力、執行力，打造一支真正的夢幻團隊。

最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）選舉將於9月7日公告、23日舉行投開票，期待實現政權輪替。岸田如果不儘速表態不參選，將影響黨內有意參選者表態，黨內分崩離析，自民黨就不可能組一支夢幻團隊，只會有惡夢侵襲。