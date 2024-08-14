泰國總理賽塔遭解職！職務由他代理 選新領袖流程、潛在人選一次看

由於泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）任命1名16年前曾短暫入獄的前律師擔任總理辦公室部長，遭質疑有違憲之虞，憲法法庭今天做出裁決，解除他的總理職務。

路透社整理選出新任泰國總理的流程，以及潛在的候選人如下。

● 接下來狀況為何？

泰國內閣將擔任看守政府，而副總理兼商業部長普譚（Phumtham Wechayachai）將成為代理總理。

各政黨必須根據2023年大選前提交的候選人名單，決定要提名和投票支持的下一任總理人選。預料並非所有候選人都會被提名，因為政黨間可能會為了內閣職位彼此討價還價。

眾議院議長將召集國會成員，由眾議院選出新總理，但沒有規定提到國會必須在何時開會投票。

要成為新任總理，候選人必須從眾議院目前的493人中取得過半的247席支持，如果沒有達到門檻，眾議院必須稍後再次召開會議並重複投票流程，且有可能提名其他候選人。

由11個政黨組成的聯合政府目前在眾議院擁有314席。

● 誰可能成為總理候選人？

為泰黨（Pheu Thai）億萬富豪領袖戴克辛（Thaksin Shinawatra）的37歲么女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）可能會成為新任總理候選人。

貝東塔目前是為泰黨黨魁，如果獲國會選為總理，將成為家族中擔任泰國總理的第3人。

前司法部長、為泰黨資深黨員猜卡盛（Chaikasem Nitisiri）也可能角逐大位。

泰國副總理兼內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）是大麻合法化的重要推手，身為聯合政府中的第2大黨泰自豪黨（Bhumjaithai Party）領袖，也是競逐總理的潛在人選。

另外1名可能的候選人為前司法部長、現任能源部長皮拉潘（Pirapan Salirathavibhaga），他是保守派團結建國黨（United Thai Nation）黨魁。

再來是軍方出身、頗具影響力的普拉威（Prawit Wongsuwan），他是保守且親軍方的公民力量黨（Palang Pracharat Party）黨魁。

精於政治交易的普拉威曾涉入2次政變，參與推翻戴克辛家族領導的政府。