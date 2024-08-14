德國就北溪二號爆炸案首發逮捕令 波蘭檢方稱有此事未及抓人

德國3家媒體14日報導，調查2022年俄歐北溪二號天然氣管線海底爆炸事件的德國檢方已發出第一張逮捕令。德國當局拒絕評論。

美聯社報導，德國公共廣播聯盟（ARD）、南德意志報（SZ）與時代週報（Die Zeit）在聯合報導指出，德國聯邦檢察官6月取得針對一名烏克蘭男子的逮捕令，而此人據信直到最近一直定居波蘭。

三家德媒聯合報導並未引用消息來源，並稱涉案男子是「佛拉基米爾．Z」。瑞典媒體Expressen披露這名涉案烏國男子是44歲的「佛拉基米爾．朱拉夫洛夫（Volodymyr Zhuravlov）」。

基輔獨立報轉述，朱拉夫洛夫是一名潛水教練，最後一次現身地點是在波蘭首都華沙以西的一個小鎮，但目前下落不明。另外2名嫌犯為一男一女，都是烏克蘭公民，但沒發現烏克蘭政府參與的證據。

雖然德國聯邦檢察官稱不評論媒體報導或逮捕令。但鄰國波蘭檢方證實，收到一名烏克蘭男子的逮捕令，但無法確認此人住處，隨後發現他已離境。

波蘭國家檢察官辦公室指出，華沙地方檢察官6月從德國主管機關收到了一張歐洲逮捕令，對象是一個名為「佛拉基米爾．Z」的烏克蘭公民，但沒有具體說明被控何事。此人7月初已從波蘭跨境進入烏克蘭，因此無法加以拘留。

美聯社指出，瑞典和丹麥主管機關2月結束此案調查，讓德國檢方的案件成為唯一的調查行動。