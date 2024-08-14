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被認定違憲解職！泰國國會將選新總理 賽塔尊重判決仍喊：自認是正直的人

中央社／ 曼谷14日專電
泰國總理賽塔遭40名前參議員檢舉在總理辦公室部長任命案中有違憲之虞，憲法法庭14日裁決賽塔違憲，移除他的總理職務。圖為賽塔在判決前按照既定行程視察曼谷市中心一處市場。中央社
泰國總理賽塔遭40名前參議員檢舉在總理辦公室部長任命案中有違憲之虞，憲法法庭14日裁決賽塔違憲，移除他的總理職務。圖為賽塔在判決前按照既定行程視察曼谷市中心一處市場。中央社

泰國總理賽塔在總理辦公室部長任命案中遭憲法法庭認定違憲，並解除他的總理職務。賽塔在判決後表示，他是一個正直的人，但他尊重憲法法庭判決，他相信國會會順利選出新總理。

憲法法庭9位大法官今天下午以5票對4票裁定賽塔（Srettha Thavisin）違憲並解除他的總理職務，賽塔隨後向等候在總理府的記者發表簡短談話。

賽塔表示，他過去1年盡全力在工作上，今天感覺很沮喪，因為他被認定是一個沒有道德的人，但他並不是這樣的人，他自認自己是個正直的人，不過既然憲法法院已經作出判決，他尊重憲法法院的決定。

賽塔指出，副總理普譚（Phumtham Wechayachai）或是副總理蘇利亞（Phumtham Wechayachai）會先暫代總理職務，他相信國會會順利選出新總理。

國會眾議院議長接下來將召集會議，由現有的493位眾議員選出新總理，新總理必須獲得過半也就是247票支持。以賽塔所屬為泰黨（Pheu Thai）為首的11黨聯合政府共有314席。

總理候選人必須是去年國會大選中已向選委會登記成為總理候選人的人選。

目前較有可能的人選包括為泰黨黨魁貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）、為泰黨總理候選人猜卡盛（Chaikasem Nitisiri）、泰自豪黨（Bhumjaithai）黨魁及副總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）以及公民力量黨（Palang Pracharath）黨魁巴威（PrawitWongsuwon）。

泰國內閣4月底進行小幅改組，賽塔任命他的顧問皮奇（Phichit Chuenban）擔任總理辦公室部長。

皮奇在2008年以律師身分在一起有爭議的土地收購案中代表前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra），皮奇被認為把200萬泰銖裝在零食盒中送給當時審理案件的法官，試圖賄賂法官。儘管皮奇表示他不知道盒子裡裝了什麼，但法官認為皮奇是送零食盒的人，應該知道裡面裝什麼，最後皮奇仍被判處6個月有期徒刑。

有40位前參議員因此認為賽塔和皮奇違反憲法中關於內閣部長的道德規範，5月中旬向憲法法庭請願，要求法庭裁定賽塔和皮奇是否適任。皮奇在前參議員們提出請願後已經請辭下台。

內閣 憲法法庭 泰國 議員 賽塔

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