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北溪管線爆炸案嫌疑人浮現？德媒曝德國曾通緝嫌犯 波蘭卻讓人跑了

中央社／ 柏林14日綜合外電報導
3家德國媒體今天報導，1名烏克蘭潛水教練疑似參與2022年9月在波羅的海海底爆破連接俄羅斯和德國的北溪（Nord Stream）天然氣管線。圖為北溪2號洩漏的氣泡到達該地區波羅的海表面，顯示出直徑超過一公里的擾動。路透資料照
3家德國媒體今天報導，1名烏克蘭潛水教練疑似參與2022年9月在波羅的海海底爆破連接俄羅斯和德國的北溪（Nord Stream）天然氣管線。圖為北溪2號洩漏的氣泡到達該地區波羅的海表面，顯示出直徑超過一公里的擾動。路透資料照

3家德國媒體今天報導，1名烏克蘭潛水教練疑似參與2022年9月在波羅的海海底爆破連接俄羅斯和德國的北溪（Nord Stream）天然氣管線，德國當局今年6月已對他發布歐洲拘捕令。

綜合路透社和法新社報導，「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）、德國「時代週報」（DieZeit）和德國第一電視台（ARD）引述消息人士指出，這名男嫌最後所知住所在波蘭，德國調查人員相信，他是在北溪天然氣管線放置爆裂物的一組潛水員其中一員。

這些德國媒體還報導，德國6月已要求波蘭逮捕這名男子，目前仍不清楚為何波蘭當局無法逮人，男子據信現已逃跑。德國明鏡周刊（Der Spiegel）今天也引述安全消息人士報導，嫌犯據信已離開波蘭。

前述3家德國媒體並報導，德國的調查還確認另2名嫌犯身分，是1男1女潛水教練，兩人也都是烏克蘭人，但目前為止並未對他們發布逮捕令。

德國聯邦檢察署婉拒就相關報導置評。波蘭國家檢察署（National Public Prosecutor's Office）則尚未就這起事件發表評論。

俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭後，北溪天然氣管線成為德國對俄國天然氣依賴的爭議性象徵。這起爆炸案將4條管線中的3條破壞，儘管當時管線已停止運作，但當中仍含有天然氣，因此氣體從破洞外洩到海洋和大氣中。至今誰是幕後主謀仍是個謎。

由於天然氣外洩地點發生在丹麥和瑞典的專屬經濟區（EEZ），因此兩國也對這起爆炸案進行調查，但皆已在今年稍早終結。

北溪 德國 波蘭 烏克蘭 爆炸

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