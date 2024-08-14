宮崎8月8日強震…日本氣象廳觀測「無異常」 官方15日結束防災呼籲

日本氣象廳因應8月8日宮崎強震發布注意巨大地震的臨時情報，由於至今並未觀測到任何特別變化，日本內閣府表示，預訂明天傍晚結束防災呼籲。東海道新幹線也將恢復正常行駛。

宮崎縣外海日向灘8月8日發生規模7.1地震，因為震源位於南海海槽地震假想震源區內，日本氣象廳認為發生大規模地震的可能性將比平時升高，所以發布注意巨大地震的「南海海槽地震臨時情報」呼籲民眾持續留意。

日本放送協會（NHK）報導，從8月8日地震過後，除了在日向灘及大隅半島東方外海觀測到地震，也在紀伊半島及伊勢灣觀測到被稱為「深層低頻地震」的小規模地震，但據稱似乎是過去不斷發生的現象。

因此，氣象廳在南海海槽地震假想震源區內，至今並未在地殼變動與地震活動方面觀測到發生特別變化。

朝日電視台報導，從日向灘8月8日發生強震後，氣象廳截至今天中午為止都沒有在南海海槽地震假想震源區，觀測到代表特別變化的地震活動或地殼變動。如果這種情況持續，日本內閣府預訂8月15日下午5時結束注意巨大地震的防災呼籲。

氣象廳仍將持續針對南海海槽的地震活動進行監視，呼籲民眾根據來自中央政府或地方政府的資訊採取相應防災對策。

另外，每日新聞報導，JR東海公司表示，東海道新幹線受到臨時情報發布在三島站到三河安城站區間實施減速行駛，如果沒有異常現象發生，預定8月15日下午5時起恢復正常行駛。