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紅麴保健品釀逾百人亡 日本小林製藥又漏通報11疑似死亡案例

中央社／ 東京14日綜合外電報導
今年3月起日本小林製藥公司旗下紅麴產品驚爆食安危機。日本小林製藥表示，又有11例疑似死亡案例未通報給日本政府厚生勞動省。美聯社
今年3月起日本小林製藥公司旗下紅麴產品驚爆食安危機。日本小林製藥表示，又有11例疑似死亡案例未通報給日本政府厚生勞動省。美聯社

今年3月起傳出有消費者服用日本小林製藥紅麴成分保健食品後健康出問題。日本小林製藥表示，又有11例疑似死亡案例未通報給日本政府厚生勞動省（簡稱厚勞省）。

「每日新聞」等媒體報導，日本小林製藥昨天宣稱，這是自家員工的人為疏失，承辦人員歸類諮詢案例至公司內部的資料庫時發生疏漏。而日本小林製藥再度確認相關資料庫以便8月19日起受理補償申請時，發現了漏報狀況。

這11例之中的4人，仍待醫師等專業人員判斷死因是否與產品有關；另外2人，日本小林製藥仍在調查是否攝取旗下保健食品；其餘5人，經確認並未服用過小林製藥相關的紅麴保健食品。

日本小林製藥社長山根聰昨天召開線上記者會就此致歉。山根表示，「公司內部的資訊共享機制不完善，認為補償的基礎建立在掌握正確的健康受害案例，未來將持續確認相關狀況，並強化體制。」

報導指出，日本小林製藥之前也曾經漏報疑似死亡案例給厚勞省。

日本小林製藥3月22日公布最初的健康受損案例後，僅統計被診斷出有腎病的死亡案例，並公布有5人的死因疑似與服用旗下含紅麴成分保健食品有關。

除了上述5例之外，日本小林製藥一直到6月底都沒向厚勞省報告還有其他170例為其他遺族諮詢的疑似死亡相關案例。

包含這次漏報的案例在內，死亡相關的諮詢案例達356人，其中仍在調查是否服用相關紅麴產品，以及疑似與服用有關的死亡案例達116人。

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