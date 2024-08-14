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傳緬甸將領政變拘禁領導人敏昂萊 軍方否認還怒控「叛徒」

中央社／ 仰光14日綜合外電報導
緬甸軍方今天表示，傳聞高階將領在新政變中拘禁處境艱難的軍政府領導人敏昂萊（圖），此說為謠言，是「叛徒」在中國外交部長王毅來訪前散布的「政治宣傳」。路透社
緬甸軍方今天表示，傳聞高階將領在新政變中拘禁處境艱難的軍政府領導人敏昂萊（圖），此說為謠言，是「叛徒」在中國外交部長王毅來訪前散布的「政治宣傳」。路透社

緬甸軍方今天表示，傳聞高階將領在新政變中拘禁處境艱難的軍政府領導人敏昂萊，此說為謠言，是「叛徒」在中國外交部王毅來訪前散布的「政治宣傳」。

法新社報導，敏昂萊（Min Aung Hlaing）近幾週受到軍方支持者公開批評，因為在與少數民族武裝組織和其他試圖推翻2021年政變的反對派戰鬥時，緬甸政府軍節節敗退。

數則社群媒體貼文昨天聲稱，高階將領把敏昂萊拘禁於緬甸首都奈比多（Naypyidaw），企圖改換軍政府的最高領袖。

軍政府在聲明中稱這類說法是「政治宣傳…目的在擾亂國家和平與穩定」，並指控傳播消息的人是「叛徒」。

聲明中指出：「國家元首和當局正共同履行他們對國家的職責。」

中國外交部長王毅預計今天抵達緬甸，與敏昂萊進行會談。

一位不具名的中國外交部發言人昨天表示，這次訪問「旨在深化中緬各領域互利合作」。

中國是緬甸軍政府主要的盟友及軍火供應來源，但分析人士指稱，中國也與掌控中緬邊界附近領土的緬甸少數民族武裝組織保持聯繫。

外交部 敏昂萊 王毅 緬甸

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