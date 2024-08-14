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泰國總理賽塔遭解職！憲法法庭14日裁定違憲 國會須選新總理
路透14日報導，泰國憲法法庭14日就總理賽塔任命一名曾被監禁的前律師任職內閣，裁定賽塔違憲將他解職。路透認為，此舉恐引發更多政治動盪的擔憂，並讓當前泰國執政聯盟重組。
地產大亨賽塔成為16年來第4名遭泰國憲法法庭解職的總理。該法庭認定，賽塔延攬未符合道德標準的人士入閣，違反泰國憲法。
上任不到一年的賽塔遭解職後，泰國國會必須選出新總理，讓泰國前景增添不確定性。泰國20年來除曾受兵變影響，也有數次法庭裁定促使政府垮台、政黨解散。
泰國憲法法庭上周也解散反建制派在野黨「前進黨」，認為該黨改革冒犯君主罪的競選主張侵害君主立憲制，違反憲法。前進黨9日在新政黨名義下重整旗鼓。
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