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南韓：首枚自主研發偵察衛星開始全面監控北韓

中央社／ 首爾14日綜合外電報導
南韓武器採購機關今天表示，南韓第一枚自主研發的軍事偵察衛星準備展開監控北韓的「全面」任務。情境示意圖。圖／Ingimage
南韓武器採購機關今天表示，南韓第一枚自主研發的軍事偵察衛星準備展開監控北韓的「全面」任務。情境示意圖。圖／Ingimage

南韓武器採購機關今天表示，南韓第一枚自主研發的軍事偵察衛星準備展開監控北韓的「全面」任務。

法新社報導，這枚衛星去年12月從美國加州范登堡太空基地（Vandenberg Space Force Base）發射升空，成為朝鮮半島加強太空競賽的一環。平壤當局去年11月聲稱發射自己的軍事間諜衛星。

南韓的偵察衛星發射後，已在太空進行操作測試，其「作戰適用性」本週獲得國防部認可。

南韓國防部防衛事業廳（Defense Acquisition Program Administration）在聲明中說，這枚衛星現在將展開「全面」任務，包括在想要的時間點捕捉「所需區域的影像」。

聲明表示，這枚衛星「具備透過世界級解析度精準分析各種目標的能力」。

擁核的北韓去年11月發射衛星，招致國際社會譴責。首爾當局聲稱，北韓向俄羅斯供應用於烏克蘭戰場的武器，換取莫斯科當局的幫助。

根據連續多個回合聯合國決議，平壤當局遭禁止使用彈道技術進行試驗。分析家表示，太空發射能力與彈道飛彈開發的技術高度重疊。

當時偵察衛星發射不久後，北韓稱衛星提供美國與南韓主要軍事地點的影像。但南韓國防部長申源湜2月表示，「萬里鏡1號」（Malligyong-1）偵察衛星看似「繞著軌道運轉，但沒有活動」。

首爾當局已表示，計劃於2025年底前再發射4枚偵察衛星，加強對北韓的偵察能力。

防衛事業廳今天指出，首爾也在開發微衛星系統，以偵測北韓不尋常活動的早期跡象並且進行預警。

防衛事業廳表示：「我們將竭力把我們的獨立監控與偵察資產發揮到最大程度，以維持對北韓衛星的壓倒性優勢。」

北韓 南韓 太空 衛星

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