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油輪數周前翻覆！140萬公升工業燃料油外漏 菲律賓展開抽取行動

中央社／ 馬尼拉14日綜合外電報導
菲律賓籍油輪MT新地號（MT Terra Nova）數週前在馬尼拉外海沉沒，其載運的140萬公升工業燃料油外漏，菲律賓今天表示已開始清理恐造成環境災難的漏油。圖為7月27日，海岸警衛隊船隻在打撈作業中試圖遏制漏油事件。歐新社
菲律賓籍油輪MT新地號（MT Terra Nova）數週前在馬尼拉外海沉沒，其載運的140萬公升工業燃料油外漏，菲律賓今天表示已開始清理恐造成環境災難的漏油。圖為7月27日，海岸警衛隊船隻在打撈作業中試圖遏制漏油事件。歐新社

菲律賓籍油輪MT新地號（MT Terra Nova）數週前在馬尼拉外海沉沒，其載運的140萬公升工業燃料油外漏，菲律賓今天表示已開始清理恐造成環境災難的漏油

法新社報導，菲律賓海岸防衛隊表示，一家私人公司正在轉移燃油，政府稍早曾表示這項行動可能需要一週才能完成。

菲律賓海岸防衛隊媒體官員告訴記者：「正在對第一個油櫃進行抽取行動。」

颱風凱米導致天候惡劣，7月25日這艘菲律賓籍油輪試圖返回港口時，在馬尼拉外海傾覆沉船，造成一名船員喪生，當時這艘油輪載有8櫃工業燃油。

當局花了3週時間控制漏油情況，並安裝設備將船上燃油抽取走。

菲律賓海岸防衛隊警告，燃油洩漏到海灣是個「環境災難」，這也是菲律賓最嚴重的漏油事件。並表示，漏油情況已經大大減少，但地方政府仍設立「禁漁區」，影響了海灣數以萬計的漁民。

菲律賓漁業和水產資源局（Bureau of Fisheries and Aquatic Resources）敦促民眾，「由於存在石化污染風險，食用來自受影響地區的魚類時請謹慎」。

漏油 菲律賓 馬尼拉

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