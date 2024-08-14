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日本首相熱門人選？石破茂：若獲支持願參選自民黨黨魁

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
日本自民黨前幹事長石破茂。路透
日本自民黨前幹事長石破茂。路透

日本首相岸田文雄今日在官邸舉行記者會，正式宣布不參加9月的自民黨總裁選舉，讓正在訪台行程的自民黨眾議員石破茂成為下一任首相的熱門人選。石破茂在下午接受媒體訪問時表示，如果有國會議員願意支持他參選，他非常願意參選。

岸田文雄宣布不參選自民黨總裁選舉。自民黨目前尚未有人正式宣布參選總裁選舉，但日媒已點名包括數位大臣河野太郎、自民黨幹事長茂木敏充，與前幹事長石破茂等多位可能人選。

「思考日本安全保障議員之會」訪問團近日訪問台灣，石破茂也名列其中。該訪團下午舉行記者會接受媒體訪問，石破茂被問及是否表態參選，他指出，自民黨的總裁選舉，必須獲得20位國會議員的支持才能夠參選，他表示，如果有人願意和他一起工作，或者推薦他，他當然是非常願意參選。

至於他在昨日賴清德總統會面時提及，現在當務之急就是要防範今日的烏克蘭變成明日的東亞，對於未來兩岸若爆發衝突，日本未來首相是否應該做表態，甚至協防台灣？石破茂表示，我們現在希望全力以赴去思考如何避免這個事態的發生，不過要是兩岸當真爆發衝突，日本應該如何應對，他認為不好在這邊做出回答。

石破茂 自民黨

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