快訊

屏縣墾丁後壁湖海域意外...3人潛水溺水 釀1死兩傷

柯文哲公開信向黨員致歉 坦承自己「識人不明、用人不當」

哪來天兵？高鐵旅客疑坐過站 突按緊急對講機停駛全車慌

吉里巴斯國會選舉登場 成美中太平洋角力戰縮影

中央社／ 吉里巴斯首都塔拉瓦13日綜合外電報導

太平洋環礁島國吉里巴斯國會選舉今天登場，主導競選活動的議題大多圍繞在生活成本增加、海平面上升以及對與中國深化關係將帶來好處的質疑。

法新社報導，吉里巴斯選民將選出一批議員，來代表這個國家。曾為台灣友邦的吉里巴斯位於中太平洋，東臨國際換日線，人口約13萬，分布在10多個有人居住的島嶼及環礁上。

這場選舉已然成為中國和美國及其盟友在太平洋角力、意圖擴大競爭場域的縮影。

在人口約2875人的班瑞阿巴村（Banraeaba），一間以茅草覆頂的投票所在中午時分擠滿人潮，隨著愈來愈多人前來投票，選民怨聲載道。

警察到場坐鎮管理人流，許多選民盤腿坐著，一邊等待投票時一邊逗逗孩子。

為了加快投票進程，一名官員以繩子和米袋製成的簾子打造一個臨時投票所。

63歲的現任總統馬茂（Taneti Maamau）已連續執政將近10年，如今希望再拚連任。

自馬茂掌權以來，吉里巴斯與北京關係更加密切，他押注與中國這個世界第2大經濟體關係良好，將有助吉里巴斯實現雄心勃勃的2036年發展目標。

在選舉日前夕，中國大使周立民對馬茂政府和其「在各領域取得的歷史性成就」給予肯定。

他說，他在過去的一年裡，看見路上汽車數量增加了，超市裡的商品變得更加豐富，遊樂場裡也添了新的娛樂設施，這些都是吉里巴斯人民生活品質提高的有力證明。

然而，許多居民卻不認為有什麼值得歡呼的事情，反而有諸多抱怨，尤其是生活成本快速飆漲。

根據官方數據，去年吉里巴斯消費者物價漲幅超過9%。

儘管經濟成長更為快速，人們也擔心，與中國關係愈形密切，已助長吉里巴斯一位前總統所形容的「遍地蔓延的獨裁主義」。

近幾年來，馬茂已將2名高等法院法官停職，並驅逐一名吉里巴斯反對派領袖的夥伴。

此外，馬茂還與中國簽署了一份秘密警務協議，允許中國警察前來首都塔拉瓦（Tarawa）。

表面看來，北京公安顧問的輪調是為了協助訓練吉里巴斯資源不足的部隊，但也被視為是中美競逐太平洋影響力的另一次出擊。

部分西方分析家認為，中國在吉里巴斯的活動，包括部署警力、研究坎頓島（Kanton Island）新跑道，以及廣泛的海洋測繪，都是在建立一個更大安全足跡的立足點。

澳洲國立大學（Australian National University）太平洋問題專家史密斯（Graeme Smith）說，除了任命外交官之外，派遣警察到吉里巴斯，為北京提供了解這個國家正在發生什麼事的另一個情報管道。

吉里巴斯 投票

延伸閱讀

山東艦再赴太平洋艦載機起降訓練 日艦一路監視

太平洋「五環」圖曝光！ 氣象署：三颱鼎立 去日本要注意

26共機艦出海擾台 山東號航艦編隊再次東出太平洋

季長期天氣展望…9月颱風活躍 10月中南部進入枯水期

相關新聞

岸田文雄不再連任自民黨總裁 「小石河」外還有誰能當日本首相？

日本首相岸田文雄14日閃電宣布將不尋求連任自民黨總裁，意味日本將出現新的首相。日本媒體慣用「小石河」形容呼聲最高的三名實...

日本首相熱門人選？石破茂：若獲支持願參選自民黨黨魁

日本首相岸田文雄今日在官邸舉行記者會，正式宣布不參加9月的自民黨總裁選舉，讓正在訪台行程的自民黨眾議員石破茂成為下一任首...

岸田即將下台 策略師：有利日銀推動政策正常化但短期將綁手綁腳

日本首相岸田文雄14日震撼宣布，將不會在9月尋求連任執政黨自民黨總裁，形同宣告日本首相屆時將換人，市場策略師認為，從現有...

前所未有接近製作核彈！伊朗打算恢復引爆用雷管測試

伊朗國際（Iran International）報導，3名在伊朗的獨立消息人士透露，德黑蘭計畫恢復核彈雷管測試，通過改制...

數據回顧岸田近3年執政 日股走高防衛預算續增

日本首相、自民黨總裁岸田文雄今天拋出不參選總裁選舉的政壇震撼彈，代表將卸下首相職務。日經新聞從數據回顧岸田近3年執政成績...

石破茂在台北受訪 表態有意參選自民黨總裁

被視為日本下任首相熱門人選的自民黨前幹事長石破茂今天在台北對媒體表示，如果有黨內20人（20名國會議員）推薦人的話，想挑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。