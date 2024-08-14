日本福島第一核電廠 約25公噸放射水外漏至廠房
日本東京電力福島第一核電廠2號機組，約25公噸含放射性物質的水從用來確認用過核燃料冷卻池水位的儲水槽，外流到廠房內。東電將釐清外漏發生的地點和原因。
日本放送協會（NHK）報導，東京電力公司（簡稱東電）昨天說明，有職員8月9日發現，福島第一核電廠2號機組反應爐廠房的5樓，用來確認用過核燃料冷卻池是否滿水的儲水槽，水位異常下降。
營運福島第一核電廠的東電透過攝影機確認後，發現冷卻池的水位實際上並未下降，研判是儲水槽中的水外漏，當天已停止向冷卻池注水。
東電之後得知儲水槽已經空了，並藉由機器調查廠房內部，發現3樓出現漏水情形，漏水量推估約25公噸。
東電說明，外漏的水疑似透過排水口流進廠房的地下室，研判這些水並未流到廠房外。
東電目前已停止向冷卻池注水，並宣稱由於核燃料的熱能較小，冷卻池的水溫不會超過攝氏65度的標準，且水位下降時可以透過幫浦注水，因此東電表示，冷卻核燃料沒出現問題。
東電計劃本週再度使用機器調查，以便確定外漏發生的地點和原因。
朝日新聞報導，東電計劃最快在8月著手試驗性取出福島第一核電廠2號機的熔融核燃料團塊，東電對此回應，這起事件目前並未影響取出熔融核燃料團塊作業。
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