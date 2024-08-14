岸田即將下台 策略師：有利日銀推動政策正常化但短期將綁手綁腳

日本首相岸田文雄14日震撼宣布，將不會在9月尋求連任執政黨自民黨總裁，形同宣告日本首相屆時將換人，市場策略師認為，從現有的熱門人選來看，將有利日本銀行（央行）推動貨幣政策正常化，但自民黨與國會改選的不確定性，也可能會讓日銀近期更難調整政策。

在岸田宣布這項消息後，日經225指數14日盤中翻黑，日圓兌美元匯率則變動不大，維持在146.89日圓兌1美元，日本10年期公債殖利率則跌1.5個基點至0.83%。

彭博資訊盤點目前有意競選自民黨總裁的人選，包括前防衛大臣石破茂、數位大臣河野太郎、自民黨幹事長茂木敏充、經濟安全大臣高市早苗、外務大臣上川陽子，以及前環境大臣小泉進次郎。

觀察這些人選的政策傾向，石破茂支持提振內需以刺激成長、而非仰賴外國貿易。河野太郎擔心中國大陸崛起，主張日本應加入「五眼聯盟」，7月也敦促日銀升息以支持日圓。高市早苗頻繁造訪靖國神社，若上台可能危及最近與南韓修復關係的行動，她已支持更仰賴核能，對太陽能面板造成的環境損和表達憂慮，2021年支持前首相安倍晉三的超寬鬆貨幣政策立場。

上川陽子在從政前，是自行經營顧問公司的哈佛大學畢業生，會說英文，積極推動提高女性地位。小泉進次郎支持再生能源，但在2019年失言後，持續保持低調。

以下為分析師評析岸田此舉對日銀決策、及日本股匯債市的可能影響：

日圓與日銀

野村證券外匯策略師後藤祐二郎：若岸田不競選自民黨總裁，外界可能預期茂木敏充和河野太郎的選情升溫，因為兩人都曾在日銀7月決策會議前表示有必要升息，並且矯正弱勢日圓，可能促使投資人買進日圓，但兩人能否勝選又是另一個問題，最近的民調顯示，河野太郎的支持率下滑，茂木敏充的支持率維持低迷。

高市早苗是唯一明確表達支持更寬鬆貨幣政策的可能人選，因此她勝選可能壓低日圓。

Rheos Capital Works交易員福江優也：除了高市早苗之外，石破茂、河野太郎及前內閣官房長官加藤勝信等其他可能角逐自民黨總裁的人選，似乎都支持日銀政策正常化，因此外界揣測新任政府可能支持日銀繼續推動政策正常化，但許多投資人可能還在處理之前的市場動盪，不太關注自民黨總裁選戰，因此14日的行情參考價值不高。

SBI證券公司首席債券策略師道家映二：日銀將能更輕易繼續推動寬鬆策略退場。岸田是最大聲反對日銀升息的人，許多下任總裁人選都傾向正常化，但日銀在今年底前升息的難度已升高。

股市

日本Invesco資產管理公司全球市場策略師木下智夫：由於岸田內閣的公共支持度長期低迷，外界可能預期這項高層人事變革將提振信心，強化推行政策的能力，若日本放慢打造自身為資產管理重鎮的行動，可能是股市利空，因為岸田這項計畫在金融圈廣獲好評。

瑞穗證券首席交易策略師大森翔央輝：投資人將不喜歡不確定局勢，特別是投資股市等風險資產者，先前推動日本個人儲蓄帳戶（NISA）新制的岸田即將下台，日圓走勢將更取決於外部因素，尤其是美國數據和聯準會（Fed），日債動向仍將由供需決定，我一開始的看法是股市將受到最大衝擊。

Saxo市場公司外匯策略主管查納娜（Charu Chanana）：岸田下台可能帶來一些不確定性，但他支持率低迷，也意味著股市有望避免出現最負面的反應。

Pictet資產管理公司資深研究員市川真一：很難說誰會接任岸田，但不管誰成為下任首相，都幾乎肯定將會解散國會，在10-11月改選，將讓日銀更難採取任何行動，這可能開始反映在金融市場上。

Ortuse顧問公司日股策略主管傑克遜（Andrew Jackson）：岸田下台，為河野太郎上台鋪路，這將是國防類股利多，因為他曾在前首相安倍晉三任內擔任防衛大臣，有利三菱重工和川崎重工等業者。

債券

日本Invesco資產管理公司的木下智夫：岸田一直在追求積極的財政政策，包括擴大國防支出，信任首相擴增財政政政策的幅度可能不會那麼大，以財政健全度來說，將是債市利多。